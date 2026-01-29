Kış aylarında KOAH başvuruları yüzde 60 arttı. Uzmanlar, ev içi hava kirliliğinin özellikle KOAH hastalarında akciğer fonksiyonlarının daha hızlı bozulmasına ve enfeksiyonların daha ağır seyretmesine sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Sağlık Bakanlığı verilerine göre KOAH sebebiyle hastaneye başvurular yaz aylarına kıyasla yaklaşık yüzde 40–60 oranında arttı.

Özellikle ev içi hava kirliliğinin bu dönemde ciddi bir sağlık problemi hâline geldiğine dikkati çeken göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fidan Yıldız, “Kışın ev içinde yetersiz havalandırma, özellikle fi ltre temizliği yeterince yapılmayan klimalar, toz tutan halı ve kilim kullanımı, kimyasal içeren temizlik malzemeleri ve evde açık alanda çamaşır kurutulması gibi faktörler akciğer sağlığını olumsuz etkileyerek hastalığın alevlenmesine yol açıyor” dedi.

Prof. Dr. Fidan Yıldız

10 VAKADAN 8’İNİN SEBEBİ SİGARA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ve Türkiye’de en sık ölüme yol açan 4. hastalık olan KOAH’ın sigara dumanı, zararlı partiküller ve çeşitli gazlara maruz kalma sonrasında zamanla hava yollarının daralmasıyla geliştiğine işaret eden Prof. Dr. Yıldız, “Vakaların yüzde 70-80’i sigara kullanımına bağlıyken, sigara içmeyen kişilerde de pasif sigara dumanına maruz kalma ve diğer etkenler KOAH için önemli bir risk faktörü.

KOAH vakalarının büyük bölümünün başsorumlusu ise ev içi hava kirliliği. Bütün bunlar KOAH’lıların akciğer dokularındaki iltihabı artırırken KOAH belirtilerini de şiddetlendirebiliyor” açıklamasını yaptı.

GRİBİ DE DAHA AĞIR GEÇİRİYORLAR

KOAH; akciğer hava yollarının kalıcı olarak daralmasıyla ortaya çıkan, ilerleyici ve kronik bir solunum hastalığı olarak tanımlanıyor. Nefes darlığı, kronik öksürük, balgam ve göğüste sıkışma en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

Kış aylarında soğuk hava, kapalı ortamda kalma ve solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla birlikte KOAH ataklarında ciddi yükseliş yaşanıyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fidan Yıldız, kışın ev içi ortamların yalnızca erişkin KOAH hastaları için değil, KOAH’lı çocuklar açısından da ciddi risk taşıdığına dikkati çekiyor.

Çocukların akciğer gelişimi henüz tamamlanmadığı için kirli havaya karşı çok daha hassas olduklarını belirten Prof. Dr. Yıldız, “Kapalı ortamlardaki toz, duman ve zararlı partiküller; çocuklarda nefes darlığı ataklarını sıklaştırabiliyor, öksürük ve hırıltıyı artırabiliyor ve hastane başvurularını yükseltebiliyor. Ayrıca bu maruz kalmalar, çocuklarda akciğer fonksiyonlarının daha hızlı bozulmasına ve enfeksiyonların daha ağır seyretmesine sebep olabiliyor” dedi.

EVİ GÜNDE 2 DEFA HAVALANDIRIN

Özellikle KOAH teşhisi bulunan çocukların yaşadığı evlerin günde birkaç defa mutlaka havalandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Fidan Yıldız, “KOAH hastalarının sigara dumanından kesinlikle uzak tutulması, halı ve kilimlerin mümkün olduğunca azaltılması ve iç mekân temizliğinde ağır kimyasallardan kaçınılması gerekir. Kış aylarında alınacak basit tedbirler, hem yetişkin hem de çocuk KOAH hastalarında atak riskini önemli ölçüde azaltabilir” diye konuştu.

