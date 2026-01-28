İngiltere’de yaşayan eski proje yöneticisi Mohammad Samad’a, 37 yaşında üçüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu. Oysa Samad, teşhis öncesinde kendisini hayatının en sağlıklı döneminde hissediyordu. Düzenli spor yapıyor, sağlıklı besleniyordu. Hastalığı ortaya çıktıktan sonra hayatı alt üst oldu.

Mohammad Samad’taki ilk ciddi belirti, Ekim 2020’de alt karın bölgesinde aniden başlayan ve şiddeti nedeniyle dizlerinin üzerine çökmesine yol açan kısa süreli bir ağrı oldu.

BAŞLANGIÇTA FARK EDİLMEDİ

Takip eden aylarda ağrılar her sabah ve her gece tekrar etmeye başladı. Samad aynı bölgede sert bir kitle hissetti. Bunun yanı sıra kronik yorgunluk, kabızlık ve şişkinlik gibi şikayetler yaşadı. Günlük hayatı giderek etkilenen Samad, belirtilerini stres, beslenme alışkanlıkları ya da covid-19’a bağladı. Ocak 2021’de ise eşinin ısrarıyla doktora başvurdu.

PEŞ PEŞE YANLIŞ TEŞHİS ALDI

Sonraki beş ay boyunca üç farklı doktora defalarca gitmesine rağmen stres, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve Crohn hastalığı gibi yanlış teşhisler aldı. Samad, doktorların genç, fit ve sağlıklı görünmesi nedeniyle şikayetlerini ciddiye almadığını iddia etti.

Kabızlık ve karın ağrısını hafife aldılar… Genç adamın hastalığı aylar sonra fark edildi

İLERİ EVRE KOLON KANSERİ ÇIKTI

Durumun ciddiyetini hisseden Samad, ısrarla kan testleri yapılmasını talep etti. Testlerde yüksek düzeyde iltihap tespit edilmesi üzerine acil servise yönlendirildi. Mayıs 2021’de yapılan kolonoskopide bir tümör saptandı ve biyopsi sonucunda ileri evre kolon kanseri teşhisi kondu. Tümörün henüz yayılmamış olması tedavi açısından umut verici olsa da süreç Samad ve ailesi için büyük bir psikolojik yük oluşturdu.

Kemoterapi ve cerrahi planlanan tedavi, ciddi bir enfeksiyon nedeniyle aksadı. Samad beş ay boyunca kemoterapi alamadı ve bu sürede tümör hızla büyüdü. Bağırsak delinmesi riski nedeniyle acil ameliyata alındı. Operasyon başarılı oldu ancak sinir hasarı ve stoma torbası kullanımı gibi kalıcı etkiler bıraktı.

“VÜCUDUNUZU DİNLEYİN” ÇAĞRISI

İki yıldır kanserden arınmış olan Samad’ın tümöründe, kanser riskini artıran genetik Lynch sendromu tespit edildi. Yaşadıklarını paylaşmak amacıyla bir blog kuran Samad, gençlerde kolon kanseri vakalarının arttığına dikkat çekerek erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı. “Vücudunuzu dinleyin ve belirtiler için ısrarcı olun” çağrısında bulundu.

