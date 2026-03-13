G.Saray 75 milyonluk Osimhen, 30 milyonluk Singo ve 28 milyonluk Uğurcan transferleri yaptı ama Liverpool maçında sahaya çıkan 7 oyuncunun bonservis bedeli 30 milyon avroyu geçmiyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Son üç yılın şampiyonu Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşarken, bu sezon Avrupa’yı da kasıp kavuruyor… Şampiyonlar Ligi’nde devleri dize getiren Cimbom, Liverpool’u lig aşamasından sonra son 16 turunda da yenerek çeyrek finale göz kırptı. Takım sahada başarıdan başarıya koşarken, yönetimin masadaki başarısı da hiç de küçümsenecek gibi değil. Şu anda 345 milyon avroluk kadro değeriyle Türkiye’nin en pahalı kulübü olan Galatasaray, pazarlama ve transfer başarısı hikâyesi de yazıyor.

ÜÇ İSME UÇUK RAKAM

Victor Osimhen’e 75, Wilfried Singo’ya 30, Uğurcan Çakır’a 28 milyon avro ödeyen sarı kırmızılılar, diğer taraftan takımın iskeletini deyim yerindeyse üç otuz paraya oluşturdu! Galatasaray’ın son Liverpool zaferinde sahaya çıkan ilk 11’indeki oyunculardan yedisine ödenen toplam bonservis bedeli 30 milyon civarında. Galatasaray’ın ve millî takımın değişmez yıldızları Barış Alper 2,1, Abdülkerim Bardakcı 2,8 milyon avroya kadroya katıldı.

TAKIM İSKELETİ UCUZ

Sarı kırmızılılar Mario Lemina’yı 2,5, Lucas Torreira’yı 6, İsmail Jakobs’u 8, Davinson Sanchez’i ise 9 milyon avroya kadroya katmıştı. Liverpool maçında 11’de oynayan Noa Lang ise 2 milyon avroya devre arasında kiralandı. Yani mevcut kadronun önemli parçaları 10 milyon avronun altındaki bedellerle takıma katıldı. Tabii son üç yılda kazanılan şampiyonluk başrol oynayan Mauro İcardi’nin tapusunun da PSG’den 10 milyon avroya alındığını hatırlatmak lazım.

