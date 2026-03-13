Osmaniye'de E-90 Otoyolu'nda motosikletle yarış yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşan şahıslar yakalandı. Yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 430 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Mart 2026 tarihinde E-90 Otoyolu üzerinde motosikletle yarış yapıldığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, M.Ç. (36) ve M.S. (27) isimli şahısların motosikletle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edildi. Jandarma ekiplerince 11 Mart 2026 tarihinde yapılan işlemler kapsamında, motosikletle yarış yapan M.Ç. ve M.S. ile görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarında övücü şekilde paylaşan 4 şahsa toplam 430 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca M.Ç. ve M.S. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Öte yandan M.Ç. isimli şahsın sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

