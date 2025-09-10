İlkay Gündoğan için İngiltere'den açıklama! Sözleşmedeki detay ortaya çıktı

Manchester City'nin eski finans danışmanı Stefan Borson, İlkay Gündoğan'ın Süper Lig'e transferiyle ilgili konuştu. Borson, 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile çok iyi bir anlaşma yaptığını söyledi.

BELİRLİ SAYIDA MAÇA ÇIKMA ŞARTI!

Football Insider'a açıklama yapan Borson, "Manchester City'nin geçen yıl İlkay ile yaptığı anlaşma, belirli sayıda maça çıkması durumunda devreye giren bir uzatma opsiyonunu kapsıyordu. Geçen sezon çok fazla oynadı, özellikle de Manchester City'nin zorlu bir toparlanma sürecinde olduğu ve istikrar istediği sezonun son dönemlerinde Pep (Guardiola), onu çok fazla oynattı" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ TASARRUF"

Manchester City açısından İlkay ayrılığını "mantınlı" olarak nitelendiren Stefan Borson, "İlkay'a yazın sonunda, çok fazla oynayamayacağını, oldukça yüksek bir maaş aldığını ve kendisine transfer olabileceğini söylediklerinde bunun büyük bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Manchester City için bu iyi bir tasarruf. Bunu yapmaları gerekiyordu çünkü son 2-3 yılda maaş giderleri kontrolden çıkmış durumda. Anlaşma çok mantıklı" dedi.

"MANCHESTER CITY UZATMA TEKLİF ETMEDİ"

Premier Lig ekibinin eski finans danışmanı, "İlkay için Galatasaray'da ne kadar maaş aldığını biliyoruz. Sanırım Manchester City'deki maaşı ile hemen hemen aynı. Galatasaray'da yıllık 4,5 milyon euro maaş alacak. Manchester City'nin, İlkay'a bir yıl daha sözleşme teklif etmeyeceği açıktı. Onun yaşında bir futbolcu için bu harika bir sözleşme. İlkay için harika bir hamle olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.