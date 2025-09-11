Kimse bu kadarını beklemiyordu! Icardi'den 3 yıl sonra bir ilk

Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de 3-2 kazandığı Tottenham (7 Kazım 2024) maçında ağır bir sakatlık geçiren ve uzun süre formasında uzak kalan Mauro Icardi, eski formuna kavuşmak için antrenman programını aksatmıyor. Yıldız oyuncu, milli arada çocuklarını görmeye bile gitmedi.

İSTANBUL'DA KALDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Arjantinli futbolcu, kendisine verilen programı eksiksiz olarak yerine getiriyor. Daha önce her tatil döneminde ülkesine gidip çocuklarını gören 32 yaşındaki forvetşn, bu kez İstanbul dışına çıkmaması dikkat çekti.

50 DAKİKADA 2 GOL

Fazla kilolarından kurtulmak ve yağ oranını düşürmek için Kemerburgaz Tesisleri'nde yoğun çaba gösteren Icardi, bir an önce ilk 11'e dönmek istiyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 3 karşılaşmada toplam 50 dakika sahada kalan Mauro Icardi, rakip fileleri 2 defa havalandırdı.