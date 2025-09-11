Kimse bu kadarını beklemiyordu! Icardi'den 3 yıl sonra bir ilk
Galatasaray'a ilk olarak Eylül 2022'de kiralık gelen, 2023'te 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon ön çapraz bağı koptuğu için operasyon geçirmişti. Ağır sakatlığı sonrası uzun süre forma giymeyen yıldız golcü, henüz tam anlamıyla sahalara dönebilmiş değil. Okan Buruk'un maçların son bölümünde şans verdiği Arjantinli oyuncu, eski günlerine dönmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de 3-2 kazandığı Tottenham (7 Kazım 2024) maçında ağır bir sakatlık geçiren ve uzun süre formasında uzak kalan Mauro Icardi, eski formuna kavuşmak için antrenman programını aksatmıyor. Yıldız oyuncu, milli arada çocuklarını görmeye bile gitmedi.
İSTANBUL'DA KALDI
Sözcü'de yer alan habere göre; Arjantinli futbolcu, kendisine verilen programı eksiksiz olarak yerine getiriyor. Daha önce her tatil döneminde ülkesine gidip çocuklarını gören 32 yaşındaki forvetşn, bu kez İstanbul dışına çıkmaması dikkat çekti.
50 DAKİKADA 2 GOL
Fazla kilolarından kurtulmak ve yağ oranını düşürmek için Kemerburgaz Tesisleri'nde yoğun çaba gösteren Icardi, bir an önce ilk 11'e dönmek istiyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 3 karşılaşmada toplam 50 dakika sahada kalan Mauro Icardi, rakip fileleri 2 defa havalandırdı.