Akın Gürlek'e teşekkürlerimle...

Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, hakemler, menajerler, antrenörler, futbolcular var, bahis - şike - çete soruşturmaları sürecinde "şüpheli" olarak adları geçen, gözaltına alınan…

Ünlüler var, adları bilinenler var, "adlarını ilk defa duyduklarımız" var… Var da var…

Ama, mesleğimiz adına "memnuiyetle ifade etmek" istiyorum ki, aralarında "gazeteci yok, spor yazarı ve yorumcusu" yok…

Para… Para… Para… Gözlerin, beyinlerin, ellerin "bitmek bilmiyor" cepleri doldurmak için "bahis üzerine" çok yönlü çalışmasına…

Günlerdir devam eden "açıklama - soruşturma - gözaltına alma - tutuklama" sürecine "öyle kişilerin isimleri karıştı" ki, şaşırmamak ve "inanılmaz" dememek mümkün değil!..

Bu isimleri yazmayacağım, ama soruşturmayı açan ve yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adını "altını çizerek" yazacak ve ona teşekkür edeceğim, Türk futbolunu "tertemiz yapmak" için altığı "cesur adımları" alkışlayarak…

O Türk sporunun Antonio Di Pietro'sudur.

Antonio Di Pietro, İtalya'da 1990'larda "Temiz Eller Operasyonu'nu yürüten başsavcıdır ve kirlenmiş İtalyan futbol ve sporunu da temizlemiştir.

Soruşturma ve gözaltılar için "İnanılmaz" dedim… Aralarında ünlüler, tanıdıklarım, el sıkıştığım, haklarında yazılar yazdığım, TV'lerde yorumlar yaptığım kişiler de var…

Elbette, "daha" soruşturma safhasındayız; kimse için "suçlu" diyemeyiz. Temenni ediyorum ki, "suç isnatları soruşturma safhasında kalsın" ve "temiz olarak" kalsınlar…

"Futbolun temizlenmesi" çok iyi bilinmelidir ki, "sporumuzun temizlenmesinin" ilk şartıdır.

Zira "futbol" sporun lokomotifidir ve "onun kirliliği, sporun kirliliği" demektir!..

"Neden" demeyin; zira ve hatta basketbol , voleybol gibiler bile başta, atletizmler, tenisler, güreşler, bokslar, büyükler, gençler, kadınlar, erkekler branşlarının tamamı "futbolun parasal desteğine" muhtaçtır ve yararlanırlar!..

"Kirli para" onları da kirletecektir!..

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimi ile büyüklü küçüklü kulüplerimizin başkan ve yöneticilerine "Tük futbolunun ve sporunun temizlenmesinde" büyük görevler düşüyor…

Bu konuda üzerlerine düşen görevi cesaretle yapacaklarına inanıyorum.

"Soruşturma ve sonuçları kime kadar uzanırsa uzansın", yapılacak "hukuki ve adli" her şey yapılmalıdır!...

Ve de medyamız, "atılacak" cesaretli adımları desteklemelidir!..

Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü, sporumuzun her seviyesi, branşı, kuruluşu ve ferdi için geçerli kılınmalıdır!..

+++++++

Şaka!..

Gazetelerde haber: "Bahis soruşturması kapsamında aralarında profesyonel futbolcu ve kulüp başkanlarının da olduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli ve Galatasaraylı iki futbolcu da var."

İnşallah sporumuzu baltalayan bu suçun yandaşı olmamışlardır!..