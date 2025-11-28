Varlar, yoklar ve sorumlular…

Okan Hoca, Kocaelispor maçından sonra olduğu gibi Union SG maçından sonra da yenilgiyi ‘bireysel hatalara’ bağladı.

Okan Hoca, Türkiye’de var, Avrupa’da yok… Kiev (Ukrayna) gibi, Young Boys (İsviçre) gibi takımlara yenilerek, “gruplara ‘doğrudan, play-off’arı oynamadan katılma imkanını kaçıran” bir hocası var, Galatasaray’ın…

Bu defa da Union Saint-Gilloise (Belçika)’ya yenildi… Şampiyonlar Ligi’ndeki puan durumunda Galatasaray 9’uncu, USG 28’inci sıradaydı… Ve de Galatasaray “kendi stadında, hınca hınç dolu tribünlerdeki taraftarının bitmeyen tezahüratı altında oynadı, bu maçı…

Okan Hoca maçtan sonra, “hakemin yaptığı hataları” da söylerken “Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Çok mücadele ettik. Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmakta zorlandık. Pozisyonlarımız vardı, rakibimizde iyi savunma yaptı” dedi.

Hocamız, “25 maçlık yenilmezlik rekorunu sona erdiren” Kocaelispor mağlubiyetinden sonra da “benzer” bir açıklama yapmış, “sakatlıkların ve hakem hatalarının mağlubiyetin asıl sebebi olmadığını” anlatmış, “konsantrasyon ve bireysel beceri eksikliğinden” söz etmişti.

Galatasaray, 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçını kazanmış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de üst üste dört maç kazanarak tarihî bir rekoru hedeflemişti. Ama Union Saint-Gilloise'a yenilerek galibiyet serisi sona ererken, tarihî rekor hedefi de hayal olmuştu.

Kocaelispor mağlubiyetinden sonra Okan Buruk “Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Teknik heyetin oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlaması gerekiyor. Dönüyor dolaşıyor bu iş benim sorumluluğumda” demişti.

Union SG yenilgisi sonrasında da “Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Çok mücadele ettik. Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmakta zorlandık. Pozisyonlarımız vardı, rakibimizde iyi savunma yaptı” dedi.

Şimdi Okan Hoca’ya sormak gerek; “Madem bu maçların kaybı ‘bireysel’ hatalara” bağlanıyor, neden önlenemiyor?..

Onca milyon avrolarla transfer edilen yıldızlar, Avrupa’nın “ikinci, üçüncü sınıf takımlarına mağlup olurken, neden ve nasıl bu ‘bireysel hatalar zinciri” sürüp, bugünlere gelir?..”

Bu acı tabloyu, bakınız Sadık Söztutan müdürümüz nasıl özetlemiş; “Galatasaray’ın dünya yıldızları İcardi, İlkay ve Sane’nin bu kadar etkisiz oyunu ile maç kazanmak imkânsız. Rakibin çekildiği son 15 dakikalık baskıda bulduğumuz iki pozisyonda golü bulamadık. Aslında sakatların yokluğu değil, sağlamların sahadaki yokluğu mağlubiyeti getirdi.”

Benim de bir eklemem olacak; “Yedek kulübesinde oturan Okan Buruk’un sahadaki yokluğu da 3 puanın rakibe hediye edilmesini” hazırlamıştı.