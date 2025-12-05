Okan Hoca haklı!

Onun hakem eleştirisini çok sert bulan yorumcular, söz konusu Okan Hoca olunca sertlik dozajını ayarlamayı hiç düşünmediler.

Kadıköy’de 1-1 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Okan Hoca’nın açıklaması, bazı meslektaşlarımız tarafından eleştirildi.

“Hakaret ve kulüpçülük olmadığı” sürece, her türlü yoruma, “katılmasam” da saygı duyarım.

Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, maçtan sonra “"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi” demişti.

Okan Hoca’yı eleştirilerinde “Onun hakemle ilgili sözlerini çok sert bulanlar ve oynanan futbolu yorumlamamasını eleştirenler”, kendileri “Okan Hoca’yı eleştirirken, ‘sertlik dozajını’ ayarlamayı” hemen hemen hiç düşünmediler.

Tam bir “Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı” deyişine uygun yorumlardı, bunlar!..

“Kazım’ı kör edecek, Okan Hoca’nın iki oyuncusunun ayağının kırılmasına yol açabilecek” pozisyonlarda “gerekeni yapmayan” ve “Fenerbahçe’nin beraberlik golünde tribünlere tırmanan sarı lacivertli futbolcuları uyarmayan” bir hakem için “hakkı olarak” bu yorumu yapan Okan Hoca’yı hem de sert olarak eleştirdiler.

Merak ediyorum; “Nefes nefese bir şampiyonluk yarışı yapan iki takımdan birini kollamanın” ve hakemlere “bundan böyle Yasin Kol gibi davranırlarsa korunacaklarını” hissettirmenin “daha açık bir yolu” olabilir miydi, acaba?..

Bakınız, göreve geldiğinde “Ben sokaktan geldim, kimseden korkmam, gereken neyse onu yaparım” mealinde açıklamalar yapan bir başkana sahip Türkiye Futbol Federasyonu, “bu acı tablo için” kılını kıpırdatmazken…

Devlet ne yaptı; “Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçta futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünün ardından yapılan sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.”

Neredesiniz Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, “Benim için her kulüp eşittir, ama bazıları daha eşittir” diyen ve futbolumuzu “öyle” yöneten başkanlar grubuna katılmaya mı talipsiniz yoksa?..