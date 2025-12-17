Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2'nci transfer ve tescil dönemi (ara transfer) tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, ara transfer dönemi için tarih değişikliğine gitti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ara transfer dönemi için yeni tarihin 2 Ocak - 6 Şubat arası olduğu ifade edildi. Ara transfer için daha önce açıklanan takvim 5 Ocak - 10 Şubat olarak belirlenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 'ara transfer tarihi' hamlesi

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

