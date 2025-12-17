SPOR SERVİSİ
TFF açıkladı: Ara transfer dönemi tarihleri değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2'nci transfer ve tescil dönemi (ara transfer) tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Özetle
Spor
TFF, ara transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini 2 Ocak - 6 Şubat olarak güncelledi.
- TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti.
- Yeni ara transfer dönemi 2 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasındadır.
- Daha önceki takvim 5 Ocak - 10 Şubat olarak belirlenmişti.
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, ara transfer dönemi için tarih değişikliğine gitti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ara transfer dönemi için yeni tarihin 2 Ocak - 6 Şubat arası olduğu ifade edildi. Ara transfer için daha önce açıklanan takvim 5 Ocak - 10 Şubat olarak belirlenmişti.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
