Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yakın çevresi hakkında ortaya çıkan geniş kapsamlı yolsuzluk iddiaları, savaşın üçüncü yılında Kiev hükümetinin uluslararası konumunu zayıflatırken ülke içindeki siyasi dengeleri de sarsıyor. Söz konusu skandal, Rusya-Ukrayna savaşının, Ukrayna halkı için olumsuz bir şekilde sonlanmasına ve Zelenskiy'nin bunun sorumlu olmasına neden olabilir.

Ukrayna yolsuzlukla mücadele yetkilileri, 10 Kasım'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yakın arkadaşlarının, Ukrayna enerji sektöründen 100 milyon dolar zimmete geçirme planına dahil oldukları iddiasını ortaya çıkardı.

Batılı hükümetler tarafından desteklenen bir kurum olan Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından yürütülen soruşturmada, Zelenskiy'nin iş ortağı Timur Mindiç ile iki hükümet bakanının da adı geçiyor. Ukrayna ve Batı medyası, cumhurbaşkanının özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın da olaya karışmış olabileceğini öne sürüyor.

Zelenskinin başı dertte: Ukrayna-Rusya Savaşının sorumluluğu üstüne kalabilir



Soruşturmanın kamuoyuna açıklanma şekli—yavaş, dramatik ve stratejik—siyasi bir kampanya yürütüldüğü yönünde yorumlara neden oluyor. Skandal, Zelenskiy’nin uluslararası alandaki prestijine ağır bir darbe indirdi.

RUSYA İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE GERİ ADIM

Skandalın gölgesinde, Ukrayna’nın Rusya ile barış görüşmelerindeki tutumu da değişmeye başladı. The Times’ın 11 Kasım tarihli haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kislitsya, Moskova ile müzakerelerin sonuç vermediği için askıya alındığını açıklamıştı. Ancak Zelenskiy kısa bir süre sonra görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini duyurdu. Ardından basına sızan bilgiler, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’nın temel taleplerine yaklaşmaya zorlayan yeni bir barış planı üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Zelenskiy, planı tamamen reddetmedi ve ABD ile iş birliği yapacağını açıkladı. Uzmanlara göre yolsuzluk iddiaları, Zelenskiy’nin müzakere masasında direnme alanını daraltmış durumda.



BATI’NIN DESTEĞİNDE TIKANMA

Savaşın 1.300 günü aşkın süredir devam ettiği Ukrayna’da, Batı desteğinin sınırlarına gelindiği görülüyor.Askerî yardım ve finansman konusunda ilerleme sağlanamıyor. On dokuz yaptırım paketine rağmen Rus ordusunun ilerleyişi durdurulamadı. Avrupa ülkeleri, Ukraynalı mültecilere sağlanan destekleri azaltmayı gündeme getiriyor ve Batı fonlarının Nisan ayına kadar tükenebileceği belirtiliyor. Ukrayna ise asker kaçaklığı, toprak kaybı, altyapı yıkımları ve yüz binlerce can kaybı ile mücadele ediyor.

“GÜNAH KEÇİSİ TARTIŞMASI”

Analistlere göre, Zelenskiy’nin ekibine yönelik yolsuzluk suçlamaları, yaklaşan bir yenilginin siyasi sorumluluğunu bir kişiye yüklemek için uygun bir zemin oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bu savaş Biden’ın savaşıdır” söylemi Washington’da tartışmaya neden olurken, Avrupa liderlerinin ve Zelenskiy’nin sorumluluk almaktan kaçınmakta zorlandığı ifade ediliyor. Barış görüşmeleri açısından kritik bir anı hatırlatan uzmanlar, Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Aralık 2019’da Paris’te ateşkes konusunda anlaştığını, savaşın Kiev’in bugün hayal bile edemeyeceği koşullarda sona erebileceğini belirtiyor. Ancak Zelenskiy’nin 2021’de Biden yönetimiyle uyumlu olarak Rusya’ya karşı daha sert bir strateji benimsemesi, süreci tersine çevirdi.

SONUÇ: ZOR BİR BARIŞ MI, DAHA BÜYÜK BİR YIKIM MI?

Diğer taraftan, Putin, Ukrayna'daki destekçilerine baskı yaptı ve Ukrayna'nın NATO'ya katılımı için yüksek sesli bir kampanya başlattı. Batılı müttefikleri ise Almanya'ya, Rusya'nın önemli bir enerji ihracat projesi olan Nord Stream 2 boru hattı üzerindeki çalışmaları durdurması için baskı yapmaya çalıştı. Londra ayrıca, Rusya'nın kendi toprağı olarak gördüğü Kırım açıklarına bir savaş gemisi göndererek Moskova'ya meydan okudu. Bir yıldan uzun süren tehlikeli bir uçurum siyaseti, Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'ya topyekûn bir işgal başlatmasıyla sona erdi.

Ukrayna bu yıl, Rusya'nın tam çekilmesi ve tazminat talepleri gibi haklı ama tamamen gerçekçi olmayan taleplerinden nihayet vazgeçerek, mevcut cephe hatlarında kapsamlı bir ateşkes talep etti. Bunu, büyük toprak kayıpları, büyük altyapı kayıpları, 14 bin 500 sivil ve 100 bine kadar askeri personel kaybı yaşadıktan sonra yaptı.

Rusya'nın şartlarına göre bir barış anlaşması Ukrayna için son derece adaletsiz olacak ve uluslararası hukuka aykırı olacaktır. Ancak buna tek alternatif, ülkenin yıkım ve çöken ulus kimliğinin kara deliğine daha da derinlemesine çekilmesidir. Barış planı taslağına gelen tepkiler, beklenen erdem gösterisi, gösterişli meydan okuma ve şovenizmin bir karışımıydı. Bu tepkiler, Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu iyileştirebilecek gerçekçi bir planın tamamen yokluğunu yansıtıyor. Ancak, Zelenskiy'nin çevresindeki yolsuzluk, Batı'daki Ukrayna yanlısı destekçilere, neden oldukları ölümcül karmaşanın sorumluluğundan onları kurtaracak bir çıkış yolu sunuyor.

