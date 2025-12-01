ABD’nin Indiana eyaletinde yoğun kar yağışının etkisiyle 45 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ABD’nin Indiana eyaletinde 45’ten fazla araç zincirleme kaza yaptı.

45 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA

Şükran Günü tatilinin bitmesiyle vatandaşlar yollara dökülürken, yoğun kar yağışı nedeniyle aralarında tır ve kamyonların da olduğu 45 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ABD'de zincirleme kaza: 45'ten fazla araç birbirine çarptı

Öte yandan kaza nedeniyle çok sayıda araç mahsur kalırken, yollar 6 saat süreyle kapatıldı. Son 24 saat içinde Indiana eyaletinde yoğun yağış sebebiyle 130’dan fazla kaza meydana gelirken 18 kişi de yaralandı.

Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası