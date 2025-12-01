İçleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da iki küçük çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, köpeğin karantinaya alınarak belediyeye teslim edildiğini de açıkladı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi’nde babalarıyla pazar alışverişinden dönen 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk, evlerine girmek üzereyken komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı.

Pitbull cinsi köpek 2 kardeşe saldırdı

2 ÇOCUK AĞIR ŞEKİLDE YARALANMIŞTI

Saldırıda yüzlerinden yara alan çocuklar, babaları tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Apartman sakinlerinin daha önce de köpek için şikayette bulunduğunu ancak herhangi bir önlem alınmadığını ifade eden baba, adli işlemlerin yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Çocukları hastanede tedavi gören baba tepki göstermişti

Ankara Valiliği, köpeğin sahibinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

30 Kasım 2025 Pazar günü ilimiz Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi’nde meydana gelen köpek saldırısı sonucu yaralanma olayıyla ilgili olarak sorumluluğu bulunan köpeğin sahibi, şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suça konu köpek, ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde bulunarak Etimesgut Belediyesi tarafından karantinaya alınmıştır. Yaralanan çocuklara yönelik sağlık kontrolleri ve tıbbi tedavileri sağlık birimlerimizce titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TUTUKLANDI

2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

KÖPEK KARANTİNAYA ALINACAK

Köpek sahibinin tutuklandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe yavrularımıza komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı. Ayrıca köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edilmiştir. Yaralanan Doğa ve Efe yavrularımıza acil şifalar diliyorum.

