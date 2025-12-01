2026'da başlıyor! Bolu'daki tabiat ve milli parklara giriş randevulu olacak
Bolu’nun tabiat ve milli parklarına girmek için 2026 yılından itibaren randevulu sistem uygulanacak. Bu şekilde ziyaretçi yoğunluğunun önüne geçilecek.
Bolu'daki popüler doğal parklara (Gölcük, Yedigöller, Abant) artan ziyaretçi yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla 2026'dan itibaren randevulu sistemle giriş yapılacak.
- Bolu'nun Gölcük, Yedigöller ve Abant gibi doğal parkları yoğun ziyaretçi ağırlıyor.
- Ziyaretçi yoğunluğunu yönetmek için yeni bir sistem hayata geçiriliyor.
- 2026 yılı itibarıyla parklara randevulu sistemle giriş zorunlu olacak.
- Ziyaretçiler, birkaç gün önceden web sitesi üzerinden başvurarak giriş izni alacak.
- Uygulama, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı.
Bolu’nun doğa harikaları Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor.
Yurdun dört bir yanından binlerce kişinin ziyaret ettiği doğal güzellikler, özellikle sonbahar aylarında ziyaretçi yoğunluğu ile gündeme geliyor.
RANDEVULU SİSTEM KURULACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sorunun önüne geçmek için yeni bir çalışma başlattı. Doğal güzelliklerin bulunduğu alanlara 2026 yılı itibariyle, randevulu sistemle girecek.
Konuya ilişkin duyuru yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, sistem hakkında, "Bilgiler web sitemizde yayınlanacak. Ziyaretçiler birkaç gün önceden başvurarak uygunluk durumuna göre giriş izni alacak" dedi.