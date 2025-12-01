Sunucu, yazar ve sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ece Vahapoğlu, kişisel hikayesi, eğitim geçmişi ve medya kariyeriyle uzun yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri. Hastalığıyla alakala açıklamasıyla gündeme yeniden oturan Vahapoğlu’nun hayatı, kariyeri ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler araştırılıyor.

Ulusal ve uluslararası medya projelerinde yer alan, çeşitli kitaplara imza atan Ece Vahapoğlu, son paylaşımıyla sağlık durumunu kamuoyuyla paylaştı. Ece Vahapoğlu kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne araştırılıyor.

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu, 8 Mart 1978’de İstanbul’da doğdu. İlköğrenimine Şişli 19 Mayıs İlkokulu’nda başlayan Vahapoğlu, Şişli Terakki Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini İtalya’da The American University of Rome’da işletme alanında tamamladı. Ardından Fransa’da Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edildiği Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı’na katılması, kariyerinde önemli bir yer tuttu.

2001 yılında JC Derneği tarafından “Kişisel Başarı” kategorisinde Türkiye’nin En Başarılı Genci seçilen Vahapoğlu, televizyon kariyerine atv, NTV, CNBC-e, SKY Türk ve Cine5 gibi kanallarda program hazırlayıp sunarak devam etti. Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli dergilerde özel dosyalar hazırladı. Türk Eğitim Vakfı bursiyeri olan Vahapoğlu, KATIAD yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve İtalyanca sunuculuk yaparak çok sayıda uluslararası etkinlikte görev aldı.

Wellness ve spor alanında da aktif olan Vahapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı sertifikalı wellness eğitmeni unvanına sahip. Aynı zamanda Herkes İçin Spor Federasyonu’nun resmi sözcüsü ve proje başkan vekili olarak çalışmalar yürütüyor. “Yabancı Dil Öğrenme Yolları”, “Bugün Zengin Ol”, “60 Günde İdeal Vücut” ve “60 Günde İdeal Mutfak” gibi birçok kitaba imza attı.

ECE VAHAPOĞLU HASTALIĞI NE?

Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Yaklaşık iki ay önce kolonoskopi sırasında hastalığın tespit edildiğini belirten Vahapoğlu, teşhisin ardından kemoterapi sürecine başladığını ifade etti. Üçüncü kemoterapi uygulamasının tamamlandığını söyleyen Vahapoğlu, tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Editör:İREM ÖZCAN

