Sunucu, yazar, sağlıklı yaşam ve motivasyon konuşmacısı Ece Vahapoğlu kansere yakalandı. İki aydır tedavi gördüğünü açıklayan Vahapoğlu, rektum kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. Ünlü isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan birinin bile başına gelebiliyor” dedi. Ayrıca “Kontrollerinizi aksatmayın” çağrısında bulundu.

Sağlıklı yaşam ve motivasyon içerikleriyle tanınan sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. İki aydır tedavi gördüğünü belirten Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci ilk kez paylaştı. Düzenli spor yapan, sağlıklı beslenen bir isim olarak bu durumun kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Vahapoğlu, tedavi sürecini sürdürürken iş hayatına ve projelerine devam edeceğini de vurguladı.

Ece Vahapoğlu kansere yakalandığını açıkladı! “Hayatım tedaviler arasında geçiyor”

“HAYATIM İKİ AYDIR TEDAVİLERLE GEÇİYOR”

Yaptırdığı kolonoskopide hastalığı öğrendiğini, şoku atlattıktan sonra kemoterapiye başladığını belirtti. Üçüncü kemoterapisinin tamamlandığını ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Vahapoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

“Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için (ne kadar hassas bir dönem olsa da) kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.

Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3. kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.

Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor. Kontrollerinizi aksatmayın.”

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ece Vahapoğlu, tedavisini sürdürdüğünü ancak dinlenerek günlük hayatına, işlerine ve seyahatlerine devam ettiğini belirtti. Açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.

Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle (umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için) devam edeceğim.

Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum.

Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek. Sevgiyle.”

