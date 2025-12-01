İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, Validesuyu Camii'nin mikrofonundan küfür edip uygunsuz sesler çıkardı. Olayın duyulmasının ardından polis ekipleri bölgeye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Skandal olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Validesuyu Camii'nde meydana geld. Bir şahıs cami mikrofonundan küfür ederek uygunsuz sesler çıkardı.

EKİPLER CAMİYE GELDİ

Olayın duyulmasının ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, kutsal mekânlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek sorumluların belirlenip cezalandırılmasını istedi.

"REZİLLİK"

Sosyal medyada yayılan video tepki çekerken kullanıcılar, "Komik hiçbir şey yok bu videoda. Rezillik! Siz nasıl bu hale geldiniz? Dini değerlerle dalga geçiyorsunuz!", "İnsanda ahlak olmayınca her şey yapabilir" gibi yorumlarda bulundu.

