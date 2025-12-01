Türkiye Gazetesi
İstanbul'da skandal olay! Cami hoparlöründen küfür edip uygunsuz sesler çıkardılar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, Validesuyu Camii'nin mikrofonundan küfür edip uygunsuz sesler çıkardı. Olayın duyulmasının ardından polis ekipleri bölgeye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Skandal olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Validesuyu Camii'nde meydana geld. Bir şahıs cami mikrofonundan küfür ederek uygunsuz sesler çıkardı.
ÖNERİLEN
GÜNDEM
Ortaköy Camisi'ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktı
EKİPLER CAMİYE GELDİ
Olayın duyulmasının ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, kutsal mekânlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek sorumluların belirlenip cezalandırılmasını istedi.
ÖNERİLEN
GÜNDEM
Bu kadarı da 'Yok artık' dedirtti! Tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladı
"REZİLLİK"
Sosyal medyada yayılan video tepki çekerken kullanıcılar, "Komik hiçbir şey yok bu videoda. Rezillik! Siz nasıl bu hale geldiniz? Dini değerlerle dalga geçiyorsunuz!", "İnsanda ahlak olmayınca her şey yapabilir" gibi yorumlarda bulundu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR