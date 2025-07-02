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Ortaköy Camisi'ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ortaköy Camisi&#039;ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktı
CHP, Vakıflar, Yassıada, Cumhuriyet Halk Partisi, Restorasyon, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en güzel ve boğazla bütünleşen camisi olan Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'nin tarihi bir fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Fotoğrafla birlikte caminin geçmişiyle alakalı skandal bir uygulama da gün yüzüne çıktı. Vakıflara ait olan Ortaköy Camisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tahsis edildiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf CHP'nin vakıflar üzerindeki uygulamalarını gözler önüne serdi. 

Sultan Abdülmecid tarafından yapılan ve camiye vakfedilen Hünkar Kasrı'nın parti tarafından büro olarak kullanıldığını gösterdi. 

Fotoğraf tartışmalara sebep olurken başka o yıllardaki başka uygulamalar da gündeme geldi.

ORTAKÖY CAMİİ HÜNKAR KASRI

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden akademisyen Prof. Dr. Süleyman Berk tarafından paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. 

Berk fotoğrafı "Ben mi yanlış görüyorum? Şu Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nin üstündeki -özellikle ortadaki- tabelalarda ne yazıyor öyle?" diyerek paylaştı.

Ortaköy Camisi'ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktı - 1. Resim

Fotoğrafta Büyük Mecidiye Cami için yaptırılan Hünkar Kasrı görülüyor. 

O yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen caminin Hünkar Kasrı'nın üstünde "Cumhuriyet Halk Fırkası" yazdığı görülüyor. 

Tarihi fotoğraftan anlaşıldığına göre vakıf eserinin CHP tarafından parti binası olarak kullanıldığı görülüyor.

Ortaköy Camisi'ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktı - 2. Resim

HANGİ YILLARDA KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

1854 Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı caminin 1862, 1866'de tamir edildiği, 1894 depreminde büyük zarar görünce 1909’da Evkaf Nezâreti’nce yeniden tamir edildiği biliniyor.

Hünkar Kasrı'nın hangi yıllarda CHP tarafından kullanıldığı belirsizliğini korurken, 1960’larda binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başlattığı restorasyon çalışmalarıyla yenilendiği biliniyor.

Bu onarımda ibadete kapatılan cami 1969’da yeniden açılıyor. 1984’te büyük bir yangında harap olunca bina tekrar restore ediliyor. 

Son olarak 2011-2014 yıllarında restore edilen Ortaköy Camisi ve çevresi İstanbul'un en önemli kültür destinasyonları arasında yer alıyor.

YASSIADA İRTİBAT BÜROSU

Paylaşıma gelen itirazlara cevap veren Süleyman Berk, Dolmabahçe Camisi'nin de 1960'da "Yassıada İrtibat Bürosu" olarak kullanıldığına dair bir fotoğraf paylaştı.

Ortaköy Camisi'ndeki CHP detayı sosyal medyayı karıştırdı! Skandal tabela tarihi fotoğrafla gün yüzüne çıktı - 3. Resim
Dolmabahçe Camii içi - 1948- 1961 arası Deniz Müzesi olarak 1960'da Yassıada İrtibat Bürosu olarak kullanılmış.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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