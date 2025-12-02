Gaziantep’te kış aylarının vazgeçilmezi soğan kebabı sezonu başladı. Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, doğal antibiyotik özelliği sayesinde gribe karşı bağışıklığı güçlendirmek için sofralarda bol bol soğan tüketilmesini önerdi.

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında sayılan ve doğal antibiyotik özelliğiyle dikkat çeken soğandan yapılan soğan kebabı büyük ilgi görülmeye başladı.

Doğal antibiyotik olarak anılıyor, kışın yiyen grip nedir bilmiyor! Ustası tarifini verdi

GRİBE KARŞI EN LEZZETLİ KORUMA

Salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun mevsimine uygun doğal besin maddeleri tüketmekle mümkün olacağını ifade eden Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, "Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerini tercih etmek zorundayız. Bu anlamda her mevsimin kendine göre özelliklere sahip sebze ve meyveleri bulunmaktadır. Son zamanlarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan gribe karşı da vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için antibiyotik özelliğe sahip soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz” dedi.

Doğal antibiyotik olarak anılıyor, kışın yiyen grip nedir bilmiyor! Ustası tarifini verdi

DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİYLE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Soğan kebabının nasıl hazırlandığını da açıklayan Öztan, sözlerinin devamında ise “İçerdiği vitamin ve doğal antibiyotik sayesinde gripten korunmanın en lezzetli yolu olan mini soğanlar, kıyma ile pişirilip, nar ekşisi ile terlemeye bırakılarak servis ediliyor. Tüm dünyada salgın olarak yaşanılan grip virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici birçok alternatif besin takviyesi alıyoruz. Hiç kuşkusuz yaşadığımız bu zor günlerde yapılacak en doğru beslenme yöntemi her sebzeyi mevsiminde tüketmek olacaktır" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası