Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime! "Çok fazla kullanıyorum"

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Ederson, Fenerbahçe'yi tercih etmişti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Trabzonspor maçında ilk kez sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan Brezilyalı yıldız, kulübün sosyal medya hesabına özel hazırlanan videoda samimi açıklamalarda bulundu.

"EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME ABİ"

Ederson, en sevdiği Türkçe kelime sorulduğunda, "Şoföre 'abi' diyorum. 'Günaydın abi' demeyi seviyorum, 'iyi geceler abi' demeyi seviyorum. En sevdiğim şey 'abi' demek, çok fazla kullanıyorum. Her sabah antrenmana bıraktıktan sonra 'Teşekkürler abi, yarın görüşürüz' diyorum" cevabını verdi.

EN SEVDİĞİ YEMEKLER

"Bir lakabın var mı?" sorusunu "Eddie" şeklinde cevaplayan Brezilyalı kaleci, en sevdiği yemeği ise "pirinç pilavı" ve "picanha" olarak açıkladı.

EN SEVDİĞİ FİLM

Futbol dışında takip ettiği spor dalınım "boks" olduğunu söyleyen Ederson, en sevdiği filmi de 2007 Brezilya yapımı "Tropa de Elite (Özel Tim)" olarak açıkladı.