Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime! "Çok fazla kullanıyorum"

Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime! "Çok fazla kullanıyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, kulübün sosyal medya hesabında taraftarların sorularını cevapladı. En sevdiği Türkçe kelimeyi açıklayan Brezilyalı file bekçisi, bu kelimeyi günlük yaşamında sıkça kullandığını söyledi.

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Ederson, Fenerbahçe'yi tercih etmişti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Trabzonspor maçında ilk kez sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan Brezilyalı yıldız, kulübün sosyal medya hesabına özel hazırlanan videoda samimi açıklamalarda bulundu.

Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime: Çok fazla kullanıyorum - 1. Resim

"EN SEVDİĞİM TÜRKÇE KELİME ABİ"

Ederson, en sevdiği Türkçe kelime sorulduğunda, "Şoföre 'abi' diyorum. 'Günaydın abi' demeyi seviyorum, 'iyi geceler abi' demeyi seviyorum. En sevdiğim şey 'abi' demek, çok fazla kullanıyorum. Her sabah antrenmana bıraktıktan sonra 'Teşekkürler abi, yarın görüşürüz' diyorum" cevabını verdi.

Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime: Çok fazla kullanıyorum - 2. Resim

EN SEVDİĞİ YEMEKLER

"Bir lakabın var mı?" sorusunu "Eddie" şeklinde cevaplayan Brezilyalı kaleci, en sevdiği yemeği ise "pirinç pilavı" ve "picanha" olarak açıkladı.

Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime: Çok fazla kullanıyorum - 3. Resim

EN SEVDİĞİ FİLM

Futbol dışında takip ettiği spor dalınım "boks" olduğunu söyleyen Ederson, en sevdiği filmi de 2007 Brezilya yapımı "Tropa de Elite (Özel Tim)" olarak açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul için kritik gün yolda! Sıcaklık 12 derece birden düşüyor, sağanak geliyorUyuşturucu kullanımına özendirici olduğu iddia edilmişti! 'Come to İstanbul' ile ilgili soruşturma tamamlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sürprizi! Genç oyunculara hediye - SporMilli yıldızdan Fenerbahçe sürprizi! Genç oyunculara hediyeBarış Alper'e "yeni sözleşme şartı" ortaya çıktı! Kabul ederse servet kazanacak - SporBaşkan çok net! Yeni sözleşme şartı ortaya çıktıFerdi Kadıoğlu'nda 10 ay sonra bir ilk! İngilizler resmen duyurdu - SporKabus sona eriyor! Ferdi Kadıoğlu'nu resmen duyurdularHakan Bilal Kutlualp kararını açıkladı: Başkan seçilirse Tedesco ile devam edecek mi?  - SporTedesco kararını açıkladı: Başkan olursa devam edecek mi?Galatasaray'a yeni sponsor: Maçlar canlı yayımlanacak - SporGalatasaray'a yeni sponsor: Maçlar canlı yayımlanacakBir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor - SporArtık merdivenleri çıkarken nefes nefese kalıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...