Arda Güler, Mbappe'ye asist yaptı! Real Madrid farklı kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.

ARDA GÜLER'DEN ÜST DÜZEY PERFORMANS

Milli futbolcumuz ArdaGüler, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve Mbappe'nin 2. golünün asistini yaptı.

Güler, maçta 64 kez topla buluşurken, yüzde 90 pas isabet oranı sağladı.

Karşılaşmada 2 top kapan milli yıldız Arda Güler, 5 başarılı ikili mücadele ve 4 kilit pas ile maça damga vurdu.