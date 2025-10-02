Sadettin Saran'dan teknik direktörlük için radikal karar: Futbolcularla konuştu, bir saniye düşünmedi

Fenerbahçe'de başkan değişiminin ardından Domenico Tedesco'nun geleceği merak konusu olurken kesin karar verildi.

Eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen İtalyan çalıştırıcının, Sadettin Saran yönetiminde takımdaki yeri belirsizliğini koruyordu.

İlgili Haber Arda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı

FUTBOLCULAR MEMNUNİYETİNİ İLETTİ

Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertli takımın oyuncuları, Domenico Tedesco'dan duydukları memnuniyeti yönetime doğrudan iletti.

İlgili Haber Nice maçı öncesi İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber

SARAN KARARINI VERDİ

Futbolcuların büyük kısmının "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajı sonrası, Başkan Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile yola devam edilmesi yönünde radikal bir karar aldı.

BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİ

Futbolcuların teknik adamlarına sahip çıkması üzerine Başkan Saran'ın tereddütsüz bir şekilde yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarına göre, Saran bu karar için bir saniye bile düşünmedi. Takım içindeki uyumun bozulmaması ve teknik heyetle futbolcular arasında oluşan pozitif atmosferin korunması hedefleniyor.

İSMAİL YÜKSEK'TEN TEDESCO'YA ÖVGÜ

Takımın önemli isimlerinden İsmail Yüksek'in, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamalar da Tedesco'nun oyuncular üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yüksek, İtalyan teknik adam için, "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor." ifadelerini kullandı.