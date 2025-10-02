Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, futbolcularla görüştükten sonra geleceği merak konusu olan Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya dair kesin kararını verdi.

Fenerbahçe'de başkan değişiminin ardından Domenico Tedesco'nun geleceği merak konusu olurken kesin karar verildi. 

Eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen İtalyan çalıştırıcının, Sadettin Saran yönetiminde takımdaki yeri belirsizliğini koruyordu. 

FUTBOLCULAR MEMNUNİYETİNİ İLETTİ 

Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertli takımın oyuncuları, Domenico Tedesco'dan duydukları memnuniyeti yönetime doğrudan iletti.

SARAN KARARINI VERDİ

Futbolcuların büyük kısmının "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajı sonrası, Başkan Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile yola devam edilmesi yönünde radikal bir karar aldı.

Sadettin Saran'dan teknik direktörlük için radikal karar: Futbolcularla konuştu, bir saniye düşünmedi - 1. Resim

BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİ

Futbolcuların teknik adamlarına sahip çıkması üzerine Başkan Saran'ın tereddütsüz bir şekilde yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarına göre, Saran bu karar için bir saniye bile düşünmedi. Takım içindeki uyumun bozulmaması ve teknik heyetle futbolcular arasında oluşan pozitif atmosferin korunması hedefleniyor.

İSMAİL YÜKSEK'TEN TEDESCO'YA ÖVGÜ 

Takımın önemli isimlerinden İsmail Yüksek'in, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamalar da Tedesco'nun oyuncular üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yüksek, İtalyan teknik adam için, "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor." ifadelerini kullandı.

