Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu...

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig&#039;in en pahalı 15 futbolcusu...
Futbol, Süper Lig, Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. En çok değer kazanan ve kaybeden futbolcular belli oldu. Her 2 listenin ilk sırasında da Galatasaraylı oyuncuların yer alması dikkat çekti.

2025 yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig oyuncularının piyasa değerleri güncellendi. Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre; Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 75 milyon euro ile açık ara zirvede bulunuyor.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu... - 1. Resim

UĞURCAN 5,5 MİLYON EURO DEĞERLENDİ

"En çok değer kazananlar" listesinde zirvenin sahibi Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu. 29 yaşındaki file bekçisi, piyasa değerini 5,5 milyon euro yükseltti ve 9,5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıktı. 

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu... - 2. Resim

SANE'DE 7 MİLYON EURO KAYIP

"En çok değer kaybeden oyuncular" listesinde ise yine Galatasaray forması giyen Leroy Sane ilk sırada yer aldı. Alman yıldız, piyasa değerinde 7 milyon euro kayıp yaşadı ve 32 milyon eurodan 25 milyon euroya geriledi.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu... - 3. Resim

SÜPER LİG'DE EN DEĞERLİ 15 OYUNCU

15- Marco Asensio (Fenerbahçe) 17 milyon euro (-3 milyon euro)

14- Dorgeles Nene (Fenerbahçe) 18 milyon euro (+5 milyon euro)

13- Ederson (Fenerbahçe) 18 milyon euro (-2 milyon euro)

12- Andre Onana (Trabzonspor) 20 milyon euro (-5 milyon euro)

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu... - 4. Resim

11- Davinson Sanchez (Galatasaray) 20 milyon euro

10- Gabriel Sara (Galatasaray) 22 milyon euro

9- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 23 milyon euro (-1 milyon euro)

8- Edson Alvarez (Fenerbahçe) 24 milyon euro (-1 milyon euro)

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu... - 5. Resim

7- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 24 milyon euro

6- Leroy Sane (Galatasaray) 25 milyon euro (-7 milyon euro)

5- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 25 milyon euro (+4)

4- Orkun Kökçü (Beşiktaş) 28 milyon euro (-3 milyon euro)

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu... - 6. Resim

3- Wilfried Singo (Galatasaray) 28 milyon euro (+3 milyon euro)

2- Jhon Duran (Fenerbahçe) 35 milyon euro

1- Victor Osimhen (Galatasaray) 75 milyon euro (+5 milyon euro)

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu... - 7. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya onları konuşuyor! Saldırıya uğrayan Sumud Filosu milyonların gündemindeGreen Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liverpool'a karşı tarihi galibiyet! 'Kimse buna inanmıyordu' - SporLiverpool'a karşı tarihi galibiyet! 'Kimse buna inanmıyordu'Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı - SporArda, Galatasaray'ı unutmadı! Paylaşımı çok konuşulduTaffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim! - SporGalatasaray efsanesinin Liverpool maçı itirafı'1907 TL maaş' iddiası gündem olmuştu! Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması - Spor'1907 TL maaş' olay olmuştu! Kerem'in kontratı için açıklamaSon şampiyon PSG, Barcelona'yı 90'da devirdi: Devler Ligi'nde 9 maçta 29 gol - SporSon şampiyon PSG, Barça'yı 90'da devirdiTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara! - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara!
Sonraki Haber Yükleniyor...