Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu...

2025 yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig oyuncularının piyasa değerleri güncellendi. Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre; Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 75 milyon euro ile açık ara zirvede bulunuyor.

UĞURCAN 5,5 MİLYON EURO DEĞERLENDİ

"En çok değer kazananlar" listesinde zirvenin sahibi Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu. 29 yaşındaki file bekçisi, piyasa değerini 5,5 milyon euro yükseltti ve 9,5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıktı.

SANE'DE 7 MİLYON EURO KAYIP

"En çok değer kaybeden oyuncular" listesinde ise yine Galatasaray forması giyen Leroy Sane ilk sırada yer aldı. Alman yıldız, piyasa değerinde 7 milyon euro kayıp yaşadı ve 32 milyon eurodan 25 milyon euroya geriledi.

SÜPER LİG'DE EN DEĞERLİ 15 OYUNCU

15- Marco Asensio (Fenerbahçe) 17 milyon euro (-3 milyon euro)

14- Dorgeles Nene (Fenerbahçe) 18 milyon euro (+5 milyon euro)

13- Ederson (Fenerbahçe) 18 milyon euro (-2 milyon euro)

12- Andre Onana (Trabzonspor) 20 milyon euro (-5 milyon euro)

11- Davinson Sanchez (Galatasaray) 20 milyon euro

10- Gabriel Sara (Galatasaray) 22 milyon euro

9- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 23 milyon euro (-1 milyon euro)

8- Edson Alvarez (Fenerbahçe) 24 milyon euro (-1 milyon euro)

7- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 24 milyon euro

6- Leroy Sane (Galatasaray) 25 milyon euro (-7 milyon euro)

5- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 25 milyon euro (+4)

4- Orkun Kökçü (Beşiktaş) 28 milyon euro (-3 milyon euro)

3- Wilfried Singo (Galatasaray) 28 milyon euro (+3 milyon euro)

2- Jhon Duran (Fenerbahçe) 35 milyon euro

1- Victor Osimhen (Galatasaray) 75 milyon euro (+5 milyon euro)