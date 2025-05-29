Abdullah Avcı'ya çok sert sözler! "Sen hoca filan değilsin terbiyesiz"

Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medya hesabından Abdullah Avcı'ya yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan genç futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, bu kez teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik sarf ettiği sözlerle dikkat çekti.

Abdullah Avcı daha önce yaptığı açıklamada, "Trabzonspor’da sezon başı daha santrafor almamışım, Avrupa Kupası maçı oynuyoruz, Enis Destan ile oynuyorum. Galatasaray Icardi, Batshuayi… Osimhen geldi diyor. Fenerbahçe Nesyri, Dzeko... Beşiktaş’a Immobile gelmiş..." demişti. Genç futbolcunun annesi bu sözlere cevap verdi.

"SEN HOCA FİLAN DEĞİLSİN TERBİYESİZ"

Gül Destan, Abdullah Avcı hakkında yaptığı açıklamada, "Sen hoca filan değilsin terbiyesiz. Senin oynattığın futbolda takım orta sahayı geçemiyordu. Ona rağmen Enis 12 gol attı" dedi.

Gül Destan, paylaşımın devamında ise "Hoca olsaydın Trabzonspor'dan kovulduktan sonra takım bulurdun. Ama seni kim ne yapsın... Terbiyesiz..." ifadelerini kullandı.

ENİS'İN NİŞANLISI HAKKINDA DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Anne Destan, daha önce de Enis Destan'ın nişanlısını onaylamamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.

Gül Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" demişti.