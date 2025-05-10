Fatih Tekke'den Enis Destan sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Enis Destan'ın sakatlık durumunu açıklarken maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-0 skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin sözleri:

"DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Fatih Tekke, oyuncularının performansını överek, "Hemen hemen tüm oyuncularımın ayağına sağlık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok kaliteli bir kadroya karşı oynadık. Hemen hemen 90 dakika bu kadar geniş alanda savunma, bence çoğunda başarılı olduk. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var, penaltı mı, değil mi, bilmiyorum. Bir tanesi olmuş olması lazımdı. Yoksa dayanamıyorsunuz böyle çok fazla. Tam uyarı yapacağımız anda gol yedik. Top bizdeyken biraz daha oynayabilmeliydik. Bire birde, geniş alanda gayet iyi savunma yaptık. İkinci topların bazıları bizde, bazıları onlardaydı. Maç, skor hariç beklediğim gibi gitti açıkçası. İlk bölümde golü bulmamız lazımdı." dedi.

ENİS DESTAN'IN SAKATLIĞI HAKKINDA

Enis Destan'ın sakatlığı hakkında konuşan Fatih Tekke, "Çarşamba günü maçımız var şimdi. Enis'in iç yan bağında sanırım ciddi bir sakatlığı var. Geçmiş olsun ona da. Beklemediğimiz anda değişiklik oldu. Okay'ın değişikliği oldu. Zor bir maçtı, iyi çalıştık. Kupada ne yapabiliriz düşünmemiz lazım. Skor evet moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurca bir oyun oynadık. O cesaret benim için önemli. Kupa maçında umarım, nasip bize olur ama o da çok zor maç. Galatasaray hem dinamik bir kadro, hocası bugün hiç rotasyon yapmadı. Ama ben iyi ki yaptım diyorum çünkü iki tane sakat verdim. Şu anda güçlü ve cesur bir şekilde bunun rövanşı, kupa almak için gideceğiz. Zor bir maç ama ne olacağı belli olmaz. Daha iyi olabilirdik ama beklediğimden iyiydi. Hepsine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"ÇOK ZOR MAÇ"

Çarşamba günü oynanacak kupa maçına da değinen Fatih Tekke, "Kupa maçında umarım, nasip bize olur ama o da çok zor maç. Galatasaray hem dinamik bir kadro, hocası bugün hiç rotasyon yapmadı. Ama ben iyi ki yaptım diyorum çünkü iki tane sakat verdim." diyerek sözlerini tamamladı.