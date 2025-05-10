Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! Shakthar Donetsk ile görüştü mü?

Eyüpspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in radarına girdi. Genç teknik direktörün İstanbul'da yöneticiler ile görüştüğü iddia edilmişti. Arda Turan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren teknik direktör Arda Turan, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Son iddialara göre Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, genç teknik adamla yakından ilgileniyor.

Ukrayna ekibinin sportif direktörü Darijo Srna, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İkili, daha önce de 4 Mayıs'ta Londra'da bir araya gelmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, görüşmeler oldukça olumlu geçti ve taraflar anlaşmaya çok yakın.

ARDA TURAN ÇIKAN İDDİALARA CEVAP VERDİ

Çıkan haberler sonrası Arda Turan'dan da açıklama gecikmedi. Genç teknik direktör, "Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.