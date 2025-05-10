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Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu! Yıllar sonra geri döndüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;e yükselen ikinci takım belli oldu! Yıllar sonra geri döndüler
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Kocaelispor'un ardından Süper Lig biletini kaptı.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkan Gençlerbirliği, rakibini 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım olmayı başardı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlılar adeta gol olup yağdı.

Maça hızlı başlayan başkent ekibi, 2. ve 9. dakikalarda Daniel Popa'nın golleriyle erken bir üstünlük yakaladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Gençlerbirliği, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak'ın golleriyle farkı açtı ve sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte, 68 puana ulaşan Gençlerbirliği, sezonu ikinci sırada tamamlayarak Kocaelispor'un ardından Süper Lig biletini cebine koydu. Başkent ekibi, 2020/21 sezonundan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek.

Kocaelispor'un ardından lige dönen ikinci takım belli oldu! - 1. Resim

Süper Lig'e yükselenler
Kocaelispor
Gençlerbirliği

Play-Off Finalisti
Fatih Karagümrük

Play-Off Eşleşmeleri
İstanbulspor - Boluspor
Bandırmaspor - Erzurumspor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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