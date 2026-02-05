Uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine harekete geçti. Annesinin yanında kimse olmadığını öğrenen Deniz, kardeşlerini Aydın’a gönderirken, Kadriye Deniz’i tedavi için İstanbul’a getirtti.

Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz ile yıllardır süren iş ilişkisini sonlandırmasının ardından aile içinde ve hukuki süreçlerde ciddi sorunlar yaşadığı biliniyordu. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları nedeniyle mahkemelik olan kardeşler hakkında, birbirlerine yaklaşmama ve iletişim kurmama kararı alınmıştı. Ancak anne Kadriye Deniz’in sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte aile üyeleri yeniden bir araya geldi.

ANNESİNİN TEDAVİSİ İÇİN MİLYONLAR HARCADI

Günaydın’ın haberine göre; durumu öğrenen Özcan Deniz’in annesinin bakımı ve tedavisi için milyonlarca lira gönderdiği öğrenildi. Bununla yetinmeyen Deniz, annesinin kaldırıldığı hastaneyle bizzat iletişime geçerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kadriye Deniz’in durumunun ağırlaştığını öğrenen sanatçı, annesinin yanında kimsenin bulunmadığını öğrenince ikinci kez harekete geçti.

İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Özcan Deniz, üç kız kardeşi Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap’ı Aydın’a gönderdi. Kardeşlerinden gelen bilgilendirme sonrası Deniz, annesini daha kapsamlı tedavi imkanlarının bulunduğu İstanbul’daki özel bir hastaneye getirtti. Kadriye Deniz’in burada ameliyata alındığı öğrenildi. Kız kardeşlerin, Özcan Deniz’in talimatıyla nöbetleşe şekilde hastanede kaldığı belirtildi.

“ÖZCAN BİZİM BABAMIZ”

Üç kız kardeş, yaşanan tüm kırgınlıklara rağmen anneleri için seferber olan Özcan Deniz’e teşekkür etti. Kardeşler, Deniz’in annelerinin tedavisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, “Abim annemizin durumunun kötüye gittiğini öğrenince hemen devreye girdi. Bizi Aydın'a gönderdi. Anneme İstanbul'a getirtip en iyi bakımı almasını sağladı. Özcan abimiz sadece bizim kardeşimiz değil babamız, her şeyimiz. Kim dara düşerse ilk o koşar. Annemin her şeyiyle ilgileniyor Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

