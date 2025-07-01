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İranlı hackerlar tehdit etti, ABD tepki gösterdi: Hedefler tesadüfi olamaz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İranlı hackerlar tehdit etti, ABD tepki gösterdi: Hedefler tesadüfi olamaz
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), İran'la bağlantılı "hacker" grubunun, "Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinden yetkililerin çalınan e-postalarını sızdırmakla tehdit etmesine" tepki gösterdi.

DHS bünyesindeki Siber ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) X sosyal medya hesabından, Reuters'ın İran'la bağlantılı hackerlarla ilgili iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

ÖNCE TEHDİT GELDİ!

Açıklamada, "yabancı bir düşmanın, çalındığı varsayılan ve doğrulanmayan materyali yasa dışı şekilde kötüye kullanmakla tehdit ettiği" belirtildi.

"BENZER OLAYLARIN HOŞGÖRÜLMEYECEK"

Bunun, Trump'a ve çalışanlarına yönelik "karalama kampanyası" olduğu savunulan açıklamada, "Bu sözde siber saldırı, dijital propagandadan başka bir şey değildir ve hedefler tesadüfi olamaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "suçluların bulunacağı, yargılanacağı ve benzer olayların hoşgörülmeyeceği" belirtildi.

Reuters haber ajansı, İran'la bağlantılı hackerların, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles dahil, Trump'ın çevresindeki yetkililerin e-postalarını "çaldığı ve yayınlamakla tehdit ettiği" iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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