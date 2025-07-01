Elon Musk’tan Trump’a gözdağı! "Amerika Partisi'ni hemen kurarım!"

Elon Musk, Trump’ın destek verdiği dev harcama planını tehdit etti. Sosyal medya hesabından “Bu tasarı geçerse Amerika Partisi hemen kurulur” diyen Musk, ABD siyasetinin iki partili yapısına rest çekti.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği büyük harcama tasarısına sert tepki gösterdi. Musk, tasarının Kongre'den geçmesi halinde yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı.

"DEMOKRAT-CUMHURİYETÇİ TEK PARTİYE ALTERNATİF LAZIM"

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu çılgın harcama tasarısı geçerse, ertesi gün Amerika Partisi kurulacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, "Ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek partiye bir alternatife ihtiyacı var, böylece insanların gerçekten bir SESİ olacak" dedi.

TRUMP DESTEKÇİLERİNE DE GÖZDAĞI VERDİ

Pazartesi günü erken saatlerde bir başka paylaşım yapan Musk, Trump'ın tasarısını destekleyen siyasetçileri hedef aldı.

"Bu dünyada yaptığım son şey bu olursa, gelecek yıl ön seçimlerini kaybedecekler" dedi.

TRUMP'TAN MUSK'A CEVAP

Beyaz Saray, konuyla ilgili yorum için Business Insider'ı Trump'ın Fox News'te Maria Bartiromo'ya verdiği son röportaja yönlendirdi.

Trump, Musk için "harika bir adam" ifadesini kullansa da başkan hakkındaki yorumlarının "uygun" olmadığını belirtti. Harcama tasarısını savunan Trump, bunun vergileri azaltacağını ve sınır güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

"İĞRENÇ"

Elon Musk daha önce de söz konusu tasarıyı "iğrenç bir iğrençlik" olarak nitelendirmişti.

Tasarıyı federal açığı artırmakla suçlayan Musk, hükümet harcamalarının kısılması yönündeki çabaları baltaladığını söyledi.

Hafta sonu yaptığı bir paylaşımda ise tasarının "geçmişin endüstrilerine sadaka verirken geleceğin endüstrilerine ciddi zararlar verdiğini" savundu.

"YENİ PARTİ" MESAJI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Musk, daha önce de yeni bir siyasi parti kurma fikrini dile getirmişti.

Bu ayın başlarında X'te yaptığı bir ankette, "Amerika'da gerçekten ortadaki %80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" diye sordu. Katılımcıların %80'den fazlası "evet" cevabı verdi.

Pazartesi günü bir başka paylaşımında da "İnsanları gerçekten önemseyen yeni bir siyasi partinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.