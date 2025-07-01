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Trump, Musk'ı bombaladı! "Güney Afrika'daki evine dönmek zorunda kalacaktı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, Elon Musk ile ilgili sert söylemlerini sürdürdü. ABD Başkanı, Musk için "Tarihteki tüm insanlardan daha fazla sübvansiyon alıyor olabilir ve sübvansiyonlar olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine dönmek zorunda kalacaktı" ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde büyük destekçisi olduğu milyarder iş adamı Elon Musk ile gerilimi kamuoyu önüne taşınan ABD Başkanı Donald Trump, sert söylemlerine devam ediyor. 

Trump, "Elon Musk, beni başkanlık için bu kadar güçlü bir şekilde desteklemeden çok önce, elektrikli araç zorunluluğuna şiddetle karşı olduğumu biliyordu. Bu çok saçma ve her zaman kampanyamın önemli bir parçası oldu" dedi.

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Elektrikli araçlara ilişkin mesafeli olan Trump "Elektrikli arabalar iyidir, ancak herkes bir elektrikli arabaya sahip olmaya zorlanmamalıdır" ifadesini kullandı.

"DÜKKANI KAPATIP GİDECEKTİ"

Elon Musk'a ağır ifadelerle yüklenen Trump "Elon tarihteki tüm insanlardan daha fazla sübvansiyon alıyor olabilir ve sübvansiyonlar olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine dönmek zorunda kalacaktı." dedi.

Musk da son olarak Trump'ın desteklediği dev vergi ve harcama yasasına muhalefetini açıkça sürdürmeye devam etmiş sert sözlerle şu eleştiriyi yapmıştı:

"Amerikan tarihindeki en büyük borç artışına destek veren her Kongre üyesi utanç içinde başını öne eğmelidir. Eğer dünyada yaptığım son şey olacaksa bile, bu kişilerin gelecek yıl yapılacak ön seçimleri kaybetmesini sağlayacağım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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