Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %2,35 prim yaparak 13.093’ten kapandı. Yeni haftada da dikkatler Orta Doğu’da ve petrol fiyatlarında… Ekonomist Tuncay Turşucu, endekste 50 günlük ortalamaya da işaret eden 13.250’nin ilk direnç ve 12.400’ün ana destek olarak izlenmesi gerektiğini aktardı. Tuncay Turşucu, çatışmaların ve petrol fiyatlarının seyrine göre borsada 2 farklı senaryoya da dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da çatışmalar sürerken, Türkiye piyasalarında da özellikle petrol fiyatlarında yaşanabilecek hareketler dikkatle izlenmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %2,35 prim yapsa da cuma günü işlemlerinde %-1,45 oranında gerileme yaşandı ve 13.093 puandan kapanış gerçekleşti. Gösterge tahvil faizi ise %39,82’ye yönelerek, jeopolitik risklerin ardından son haftaların en yüksek seviyelerine çıktı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Piyasalarda geçen hafta takip edilen gelişmelere bakıldığında;

-Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faiz oranını %37’de sabit bıraktı ve “temkinli” bir görümün sergiledi.

-Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2026 yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11’den yüzde 25,38'e yükseldi.

-Cari işlemler hesabında Ocak 2026'da 6 milyar 807 milyon dolarlık açık verildi. Piyasada 4,8 milyar dolar civarında bir cari açık beklenirken, gelen veri tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

BU HAFTA NE OLACAK?

Türkiye piyasalarında bu hafta perşembe günü öğleden sonra başlayacak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle kısa bir hafta yaşanacak. İç piyasada veri gündemi de sakin görünüyor.

Ancak küresel piyasalar, ABD ve Japonya merkez bankalarının çarşamba ve perşembe günü faiz kararlarını dikkatle takip edecek. Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizlik ortamında, her iki merkez bankasından herhangi bir faiz aksiyonu beklenmiyor. ABD’de politika faizi %3,75 ve Japonya’da %0,75 seviyesinde bulunuyor. Ancak gelecek döneme dair verilecek mesajlar, piyasaların radarında olacak.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

TCMB’nın sıkı para politikası duruşu ve tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen borsa endeksinin geçen hafta getiri sunduğuna dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu, “Endekse yükselişlerin kısa vadeli tepki hareketi olarak kalabilir. Faiz tarafında bir duraksama olmazsa, geri çekilmeler görülebilir” yorumunda bulundu.

Endeksin, 50 günlük ortalamaya da işaret eden 13.250 seviyesinden cuma günü satışlarla karşılaştığını hatırlatan Tuncay Turşucu “12.400 desteği önemini koruyor” dedi.

BORSADA 2 SENARYO

Borsa için 2 senaryoya dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu, bunların şöyle anlattı:

1-) İran savaşı 1-2 hafta içinde biter, Hürmüz açılır, petrol 60-70 dolar seviyelerine düşerse borsa toparlar ve tekrar 14.500 seviyesine doğru hareketlilik başlayabilir. Bu seviyeyi geçip geçmeyeceği ise gelecek aylardaki enflasyon verilerine göre belli olabilir.

2-) İran savaşı 3-4 hafta devam eder, petrol yüksek seviyelerini korur, küresel enflasyonist baskılar artar, merkez bankaları için faiz artırımı gündeme gelir. Bu senaryoda endeks 12.000-13.000 arasında yatay-sıkışık seyir gösterebilir. Zaman zaman 12.000 seviyesinin altına sarkma da görülebilir.

