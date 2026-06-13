LGS zor muydu? LGS 2026 soru yorumları gelmeye başladı! Türkçe zordu, matematik orta zor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sınava ilişkin değerlendirmelere çevrildi. Sınavda yöneltilen sorular ve öğrencilerin ilk yorumları merak konusu olurken, özellikle Türkçe, matematik ve fen bilimleri testlerinin zorluk derecesi araştırılıyor. Peki, LGS 2026 zor muydu? İşte Türkçe, matematik, fen bilimleri sorularına dair yorumlar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın bu yılki oturumları geride kaldı. Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salon, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. LGS oturumları ardından öğrenciler, soru yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Öğrenciler ve uzmanlar, LGS yorumlarını son yıllarda çeşitli mecralar üzerinden iletiyor.
LGS’den çıkan öğrencilerle konuşuyorum; genel hava soruların önceki yıllara kıyasla biraz zor olduğu yönünde.
LGS ZOR MUYDU? TÜRKÇE,MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ SORU YORUMLARI
"LGS 2026 hakkında değerlendirmem:"Türkçe kolay - orta arası
Sosyal kolay
Din kolay
İngilizce zor
Matematik kolay - orta arası
Fen Bilimleri kolay - orta arası"
"Türkçe normaldi, din ve sosyal zorlayıcıydı."
"Bugün LGS sınavında öğrenciler matematik çok zordu diyor. "
"Bugün LGS nin ilk oturumundaki Türkçe soruları zordu diyorlar.
Paniklemeye gerek yok!Önemli olan sıralama."
"Gelen infolara göre LGS 2026 değerlendirmesi:
Türkçe Zor
Din zor
İngilizce orta-kolay
Matematik orta-zor
Fen Bilimleri orta-kolay"
"LGS 2026 hakkında değerlendirmem:
Türkçe kolay
Sosyal orta
Din zor
İngilizce orta
Matematik kolay
Fen Bilimleri kolay
dinden 1 ingilizceden 1 yanlış bekliyorum"
"Fende ısı ve sıcaklık sorusunda zorlanılmış. Matematikte özellikle eşitsizlik sorusu sürede sıkıntı çıkarmış."