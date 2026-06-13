Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sınava ilişkin değerlendirmelere çevrildi. Sınavda yöneltilen sorular ve öğrencilerin ilk yorumları merak konusu olurken, özellikle Türkçe, matematik ve fen bilimleri testlerinin zorluk derecesi araştırılıyor. Peki, LGS 2026 zor muydu? İşte Türkçe, matematik, fen bilimleri sorularına dair yorumlar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın bu yılki oturumları geride kaldı. Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salon, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. LGS oturumları ardından öğrenciler, soru yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Öğrenciler ve uzmanlar, LGS yorumlarını son yıllarda çeşitli mecralar üzerinden iletiyor.

LGS’den çıkan öğrencilerle konuşuyorum; genel hava soruların önceki yıllara kıyasla biraz zor olduğu yönünde.

LGS ZOR MUYDU? TÜRKÇE,MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ SORU YORUMLARI



"LGS 2026 hakkında değerlendirmem:"Türkçe kolay - orta arası

Sosyal kolay

Din kolay

İngilizce zor

Matematik kolay - orta arası

Fen Bilimleri kolay - orta arası"

"Türkçe normaldi, din ve sosyal zorlayıcıydı."

"Bugün LGS sınavında öğrenciler matematik çok zordu diyor. "

"Bugün LGS nin ilk oturumundaki Türkçe soruları zordu diyorlar.

Paniklemeye gerek yok!Önemli olan sıralama."



"Gelen infolara göre LGS 2026 değerlendirmesi:

Türkçe Zor

Din zor

İngilizce orta-kolay

Matematik orta-zor

Fen Bilimleri orta-kolay"

"LGS 2026 hakkında değerlendirmem:

Türkçe kolay

Sosyal orta

Din zor

İngilizce orta

Matematik kolay

Fen Bilimleri kolay

dinden 1 ingilizceden 1 yanlış bekliyorum"



"Fende ısı ve sıcaklık sorusunda zorlanılmış. Matematikte özellikle eşitsizlik sorusu sürede sıkıntı çıkarmış."





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