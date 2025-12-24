Galatasaray Yönetimi, Ocak 2026’ta RAMS Park’taki 198 locayı iki yıllık paket halinde satışa çıkararak 14–15 milyon doların üzerinde bir gelir hedefliyor. Mevcut loca sahiplerinin büyük çoğunluğunun sözleşme uzatmayı düşündüğü, yeni başvuruların yoğun olduğu belirtiliyor. Yönetim bu gelirle mali yapıda rahatlama ve sportif planlamada yeni hareket alanı sağlamayı amaçlıyor.

Galatasaray, saha içinde yakaladığı başarıyı maddi kazanca dönüştürmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetiminin Ocak 2026’ta RAMS Park’ta bulunan locaları iki yıllık dönem için satışa sunma planı, hem taraftar hem de yatırımcı ilgisini artırdı. Yönetim, bu hamleden dev bir gelir elde etmeyi hedefliyor; bu gelir, kulübün kısa vadeli nakit akışına doğrudan katkı sağlayacak ve sezonun ikinci yarısında mali dengeye olumlu yansıyacak.

Habertürk'ün haberine göre Kulüp kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, loca satışları Ocak 2026 itibarıyla başlayacak ve paketler iki yıllık kullanım hakkı şeklinde sunulacak. Toplam 198 loca için öngörülen gelir aralığı 14–15 milyon doların üzerinde; bu da loca başına yıllık ortalama getiri beklentisinin yönetim hedefleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Mevcut loca sahiplerinin neredeyse tamamının sözleşme uzatma niyetinde olması ve yeni başvuruların sıraya girmesi, satış sürecinin hızlı tamamlanabileceğine işaret ediyor.

Kulüp yönetimi, loca satış sürecini hem mevcut müşteriler için önceliklendirilmiş yenileme teklifleri hem de yeni başvurular için açık bir başvuru takvimiyle yürütecek. Yoğun talep, fiyatlandırma stratejileri ve ödeme planları konusunda esneklik gerektirebilir; yönetim kaynakları, kısa sürede tamamlanması beklenen satış sürecinde işlemlerin profesyonel ve şeffaf bir biçimde yürütülmesine önem verileceğini belirtiyor.

Kulüp kaynaklarının da vurguladığı gibi, son üç sezonda kazanılan şampiyonluklar ve saha içindeki başarılar loca talebini artırdı. Bu başarıların sağladığı marka değerinin doğrudan loca satış gelirlerine yansıması, Galatasaray’ın sportif performansı ile ticari gelirleri arasında kurduğu bağı güçlendiriyor. Loca satışları, sponsorluk ve kombine gelirleriyle birleştiğinde kulübün gelir tabanını çeşitlendirme hedefini destekleyecek önemli bir kalem olarak öne çıkıyor.

