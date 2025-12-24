Afrika Uluslar Kupası (AFCON) C Grubu ilk maçında Nijerya, Tanzanya karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Maçta 86 dakika süre alan ve gol sevinci yaşayamayan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, oyundan alındığı esnada teknik direktörüne gösterdiği tepki ile Afrika spor basınında gündem oldu.

Dün akşam oynanan Afrika Uluslar Kupası maçında Nijerya, ilk maçta rakibi Tanzanya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya sağlam başladı. Karşılaşmada Galatasaray'ın forma giyen Victor Osimhen, taraftarlar büyük ilgi görürken, 26 yaşındaki forvet oyuncusu 86 dakika sahada kaldı. Kaldığı süre boyunca gol sevinci yaşayamayan yıldız oyuncu, oyundan çıkarken hocasına verdiği tepki ve diyalogla geniş yankı uyandırdı.

ÇIKTIĞI İÇİN TEPKİLİ

Müsabakada Nijerya'ya galibiyeti getiren goller Semi Ajayi ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ademola Lookman tarafından geldi. Nijerya'nın golcüsü Osimhen ise dakikalar 86'yı gösterirken teknik direktör tarafından oyundan alınarak yerini Trabzonspor'un oyuncusu Paul Onuachu'ya bıraktı.

Osimhen, değişikliğin ardından kenara gelmesiyle teknik direktörü Eric Chelle ile kısa süreli bir diyalog yaşadıktan sonra gösterdiği tepkiyle dikkat çekti.

Victor Osimhen, oyundan alındığı esnada teknik direktörüne gösterdiği tepki ile gündem oldu

KOLUNDAN TUTUP GERİ ÇEKTİ

Osimhen, kenara geldikten sonra hocası Eric Chelle ile konuştuğu hatta teknik direktörün Osimhen tam yanından ayrılacağı esnada kolundan tutarak geri çektiği ve diyalogda bulunduğu anlar kameraların merceklerine yansıdı. Afrikalı gazeteci Micky Jnr, bu görüntüleri kaydederek ülke gündemini karıştırdı.

Paylaşımda, Osimhen oyundan çıktığı için net bir şekilde memnun olmadığı belirtilirken, yıldız oyuncunun Tanzanya'nın üçüncü kalecisine karşı gol atamaması da 'hayal kırıklığı' olduğu ifadesi kullanıldı.

