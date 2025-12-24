Premier Lig'den Ağustos 2022'de 6 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan, takımının Süper Lig'de kazandığı üst üste 3 şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden olan Lucas Torreira hakkında Arjantin basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'ın, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için yeniden devreye girmeye hazırlandığı konuşuluyor.

12 MİLYON DOLARLIK TEKLİF HAZIRLIĞI

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Milton Delgado'nun transfer ihtimali sebebiyle yeni bir ön libero arayışına giren Boca Juniors, sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki değişmez ismine talip oldu. Haberde, Başkan Juan Roman Riquelme'nin, Torreira için yaklaşık 12 milyon dolarlık teklif sunması halinde sürecin hızlanabileceği aktarıldı.

"KISA VADEDE TRANSFERİ ZOR"

Uruguaylı oyuncunun temsilcisi Pablo Bentancur, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Torreira'nın Galatasaray için çok önemli olduğunu ve kısa vadede transferin zor göründüğünü söylemişti.

Lucas Torreira

23 MAÇTA BİR GOL

Daha önce de Boca Juniors ile adı geçen Torreira, bu sezon 23 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı yıldız, bu karşılaşmalarda bir gol attı ve 3 asist yaptı.

