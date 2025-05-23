Gıdada taklit ve tağşişe karşı önemli uyarı! "En güçlü denetim" diyerek açıkladı

Gıda güvenliğinde cezai yaptırımlar kadar tüketici farkındalığı da önemli bir rol oynuyor. TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, etiket okuryazarlığının gıda sahtekarlığına karşı yürütülen mücadelede en etkili yöntem olduğunu belirtti. Kirişçi, güvenilir üretimin ödüllendirilmesinin de sektörde olumlu etki oluşturacağını söyledi.

Taklit ve tağşişe karşı ürünleri tek tek denetleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, hile yapan firmaların isimlerini açık şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Tüm bu çabalara rağmen gıda sahtekarları, vatandaşı kandırmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu durum, mevcut önlemlerin yeterliliği ve yeni uygulamaların gerekliliğini gündeme getirdi.

ETİKET OKUMANIN ÖNEMİ

TGRT Haber'e konuşan TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, taklit ve tağşişe karşı mücadelede en etkili yöntemin, tüketicinin bizzat uyguladığı denetim olduğunu vurguladı. Kirişçi, etiket okuryazarlığının önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Tüketicinin etiketi okuması, ürünle ilgili sorgulama yapması en önemli denetim. Bu tür konular eğitimle başlar. Ana sınıfından itibaren güvenilir gıdayı ayırt edebilme ve etiket okuyup, çıkarım yapabilme becerisi kazandırılmalı."

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"SUÇ CEZALANDIRILMALI, BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLMELİ"

Sadece cezanın değil, güvenilir üretimin ödüllendirilmesinin de sektörde olumlu bir etki oluşturacağını belirten Kirişçi, "Tağşişle ilgili bir suç varsa cezalandırılmalı. Ancak bir başarı ya da övülmesi gereken bir husus varsa orada da ödüllendirmenin esas alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA ÜRETİM YAPAMAYACAKLARI NOKTAYA GETİRMELİYİZ"

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, taklit ve tağşişle mücadelenin sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değil, tüm toplumun görevi olduğunu söyledi: Bir daha üretim yapamayacakları noktaya hep birlikte getirmeliyiz. STK'lar bu mücadelede daha aktif rol oynamalı. Üyelikten çıkarma, toplumsal cezalandırma gibi yöntemler de gündeme gelmeli.

"HER ÜLKE TÜRK ÜRÜNLERİNİ GÖZÜ KAPALI ALMALI"

Hileli ürünlerin tüketici sağlığının yanı sıra Türkiye'nin ihracat potansiyelini de olumsuz etkilediğini anlatan Toprak, “Türkiye, güvenilir gıda üretiminde bir numara. Bu imajı dünya çapında yaymalıyız. Her ülke, Türk ürünlerini göz kapalı almalı" şeklinde konuştu.