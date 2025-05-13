Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na özel tedbirler

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na özel tedbirler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı&#039;ndan Kurban Bayramı&#039;na özel tedbirler
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bayram öncesinde hayvan hareketlerinde yaşanacak artışın neden olabileceği bulaşıcı ve salgın hastalıkların engellenmesi amacıyla önlemler aldı. Kurbanlıkların muayeneleri ve kontrolleri resmi veteriner hekimlerce yapılacak. Kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz hayvanların sevkine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde harekete geçti ve önemli tedbirler aldı. Bu kapsamda, menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevkine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek.

NAKİL ARAÇLARI

Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçların, nakil öncesinde ve sonrasında il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerince temizlenmesi önem taşıyor. Nakil araçlarına kapasitenin üzerinde hayvan yüklenmesine, hayvanların nakliye sırasında yaralanmalarına veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek araçlarla sevkine müsaade edilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na özel tedbirler - 1. Resim

MUAYENE VE KONTROLLER

Kurbanlıkların muayeneleri ve kontrolleri resmi veteriner hekimlerce yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için sağlık raporu düzenlenecek ve iller arasında nakline onay verilecek. Sağlık raporu olmadan iller arası hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine ilgili kanun çerçevesinde işlem yapılacak.

SATIŞ YERLERİ

Kurbanlık satış yerlerinde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, hayvan sahiplerinin, muhtarların, köy bekçilerinin, polis, jandarma gibi görevlilerin ve serbest veteriner hekimlerin durumu mahallin mülki idare amiri veya il veya ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor.

Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç olmak üzere kurbanlıklar, hayvan pazarı ve canlı hayvan borsasının yanı sıra kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerden alınıp satılacak. Önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık alım ve satımına izin verilmeyecek.

KESİM YERLERİ

Kurbanlıklar, şehir ve kasabalarda bakanlıkça onaylanmış kesimhanelerde ve köylerde, önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kişilerin kendi bahçelerinde, usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilebilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık kesimine izin verilmeyecek.

Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ile organların herhangi bir şekilde çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na özel tedbirler - 2. Resim

KESİM SONRASI ATIK

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riski nedeniyle karaciğer ve akciğerlerin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi gerekiyor.

Kesimhanelerde kesilen sığır cinsi kurbanlıklar ile koyun ve keçilerin kulak küpeleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecek, kesilen hayvanların kaydı veri tabanından düşülecek. Sığır cinsi hayvanların pasaportları, kesim tarihinden itibaren 7 gün içinde en yakın il veya ilçe müdürlüğüne teslim edilecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık satış yerlerine girişlerine ve kesimlerine izin verilmeyecek.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, mağdur olmamaları adına belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Operasyona damga vuran görüntü! "Yakışıklı" görünmek için yaptığı hareket şaşkına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Operasyona damga vuran görüntü! "Yakışıklı" görünmek için yaptığı hareket şaşkına çevirdi - Gündem"Yakışıklı" görünmek için yaptığı şaşkına çevirdiİstanbul Üniversitesi'nden Ekrem İmamoğlu'na tebligat: Diplomanız iptal edilmiştir - Gündemİstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'na tebligatAntalya'da sıcak saatler: Deniz Kuvvetlerine ait helikopter acil iniş yaptı! - GündemDeniz Kuvvetlerine ait helikopter acil iniş yaptı!Beylikdüzü'ndeki metrobüs faciasının şoförünün ifadesi çıktı! Felaket göz göre göre mi geldi? - Gündem"Yağlar temizlenmedi, 100 metre önceden..."PKK'nın fesih kararı sonrası Şırnak Valiliği'nden açıklama geldi! Uludere, Gabar, Cudi, Silopi... - GündemValilik, PKK'nın fesih kararı sonrası açıkladı!Interpol kırmızı bültenle arıyordu, Kırıkkale'de yakalandı! - GündemInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Kırıkkale'de yakalandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...