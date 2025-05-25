Hayvancılıkta yeniden birinciyiz! Üretim artışı, et fiyatına olumlu yansıyacak
Türkiye 16 milyon 986 bin büyükbaş sayısıyla Avrupa birincisi olurken, 54 milyon 903 bin küçükbaş sayısıyla Avrupa’nın ilk sırasındaki İspanya’yı üçe katlamış oldu.
Son yıllarda üreticiye verilen hibe ve kredi destekleriyle hayvan varlığında artış yolunda önemli bir mesafe kat edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Eurostat (Avrupa İstatistik Ofi si) verilerine göre Türkiye büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında yeniden Avrupa’nın zirvesine yükseldi. 2024 yılında Türkiye’nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bin oldu. Böylece, Türkiye, geçen yıl AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında büyükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer aldı.
GEÇEN YIL İKİNCİYDİK
Türkiye, 2023 yılında ise büyükbaş sayısında Fransa’nın ardından ikinci sırada bulunuyordu. Son veriler, Türkiye’nin büyükbaş sayısında Fransa’yı tekrar geçerek ilk sıraya yükseldiğini ortaya koymuş oldu. AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısında ilk sırayı 13 milyon 476 binle İspanya aldı. Onu 10 milyon 443 binle Romanya 7 milyon 774 binle Yunanistan, 6 milyon 607 binle Fransa, 5 milyon 390 binle İtalya, 3 milyon 637 binle İrlanda ve 2 milyon 142 binle Portekiz takip etti.
TÜRKİYE İSPANYA'YI ÜÇE KATLADI
Aynı dönemde Türkiye’nin toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,8 yükselerek 54 milyon 903 bin olurken, koyun varlığı 44 milyon 81 bin olarak kayıtlara geçti. Koyun varlığında Türkiye, Avrupa’daki en yakın rakibi olan İspanya’yı üç kat geçti. AB ülkeleri arasında küçükbaş hayvanlardan keçi sayısında ise ilk sırayı 2 milyon 576 binle Yunanistan aldı. Onu 2 milyon 361 binle İspanya, 1 milyon 426 binle Romanya, 1 milyon 339 binle Fransa, 911 binle İtalya ve 552 binle Hollanda izledi. Türkiye’nin keçi sayısı da yüzde 5 artışla 10 milyon8 822 bin oldu. Bu sayı AB ülkelerinin tamını geçerken, Türkiye en yakın rakibi Yunanistan’ı da dörde katlamış oldu.
ÜLKE - BÜYÜKBAŞ SAYISI
Türkye ......... 16.986.000
Fransa............... 16.429.000
Almanya ............10.461.000
İrlanda ............... 6.308.000
Polonya .............. 6.190.000
İspanya................6.174.000
İtalya .................. 5.765.000
Hollanda ............3.562.000