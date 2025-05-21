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Haberler > Ekonomi > Gençler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5’e kadar düştü, gıda güvenliği tehlikede

Gençler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5’e kadar düştü, gıda güvenliği tehlikede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gençler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5’e kadar düştü, gıda güvenliği tehlikede
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gençlerin tarım sektöründen uzaklaşması Türkiye'de gıda güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, sektörde genç oranının yüzde 5’e kadar düştüğünü belirterek, “Kendi gıdamızı üretememe riskiyle karşı karşıyayız” diyor. Bayraktar, gençleri tarımda tutmak adına pozitif ayrımcılık içeren sosyal politikaların uygulanması çağrısında bulunuyor.

Türkiye'de gençler tarım sektörüne yanaşmıyor. Genç nüfus tarımdan hızla uzaklaşırken, sektörde çalışan gençlerin sayısı da dramatik bir biçimde azalıyor. 

Genler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5'e düştü, gıda güvenliği tehlikede - 1. Resim

GENÇLERİN ORANI YÜZDE 5'LERE DÜŞTÜ

Sektörün geleceğini değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Gıda güvenliğinin sağlanmasında en büyük tehdit olarak gençlerin tarımdan göçünü görüyoruz. Tarımda çalışan gençlerimizin oranı yüzde5’lere kadar düştü" diyor.

Genler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5'e düştü, gıda güvenliği tehlikede - 2. Resim

NE TÜR RİSKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ?

Gençleri bu sektörde tutamadıklarını savunan Bayraktar, "Özellikle üretim yapan gençlerimiz şehre göç ediyor ve tüketici konumuna geçiyor. Bu, Türkiye’nin gelecekte kendi gıdasını üretememe riskiyle karşı karşıya kalması demek” uyarısında bulunuyor. 

Genler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5'e düştü, gıda güvenliği tehlikede - 3. Resim

"TÜRKİYE KİMİ TARLAYA, BAHÇEYE SOKACAK?'

Bayraktar, gençlerin tarımda kalabilmesi için pozitif ayrımcılık içeren sosyal politikaların uygulanması gerektiğini belirterek, “Genç çiftçilerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması gibi uygulamalarla bu sorunun önüne geçebiliriz. Şu anda Afganlar, Suriyelilerle tarımsal üretimi sürdürüyoruz, ancak bu insanlar ülkelerine döndüğünde Türkiye kimi tarlaya, bahçeye sokacak?” ifadelerini kullanıyor.

Genler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5'e düştü, gıda güvenliği tehlikede - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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