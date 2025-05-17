Saksıda tarım! Türkiye’de yaban mersini üretimi için elverişsiz araziler kullanılacak

Yunanistan’da ‘saksı’ tekniğiyle yaban mersini üretimi gerçekleştiren DCT Trading, bu yöntemi Türkiye’ye de taşıyacak. Trakya’da 3,5 milyon dolarlık yatırıma hazırlanan şirketin hedefi yılda bin ton üretim yapmak. Türkiye’deki toplam üretimin 6 bin ton olduğunu vurgulayan DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, beş yıl içinde Türkiye’nin en büyük yaban mersini ticareti yapan şirketi olmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÖNDER ÇELİK - Pamuk ticaretinden yapay zekâ destekli finansal teknolojilere, tarımdan savunmaya kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren DCT Trading, ilk çeyrekte 1,4 milyar TL hasılat, 24 milyon TL net kâr elde etti.

Şirketin birinci çeyrek verilerini değerlendiren DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, 2024 yılı içerisinde birçok yatırım ve iştirak edinme faaliyetinde bulunduklarını belirterek “Bu çalışmalardan hedeflenen sonuçlar daha ilk yılında meyvesini vermiştir. Tarımda sadece ürün değil, güven ticareti yapıyoruz. Bugün pamuktan teknolojiye uzanan bir ekosistem kurduk” dedi. Halka arzdan sağlanan fon sayesinde şirketin güçlü nakit varlığını korumaya devam ettiğine dikkat çeken Ahmet “2024 Temmuz ayında 505 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı başarıyla tamamlayan DCT Trading, arzdan net 373 milyon TL gelir elde etti. Bu kaynağın; yüzde 40’ı işletme sermayesine, yüzde 40’ı depo ve çırçır fabrikası yatırımlarına, yüzde 10’u şirket kuruluşu ve iştirak edinimine ve kalan yüzde 10’unu yurt dışı tarımsal kapasite artışına ve GES yatırımına ayrılmış durumda” diye konuştu.

3,5 MİLYON $’LIK YATIRIM YAPACAK

DCT’nin Yunanistan merkezli iki bağlı ortaklığı olan YAKA ve BLUEFARM, Avrupa’daki büyük zincir marketlere doğrudan kiraz ve yaban mersini tedariki sağlıyor. Şirket Yunanistan’da 50 bini aşkın yaban mersini fidanıyla bu yıl 40 ton, yapılacak yeni yatırımlar ile 2030’da ise 400 tonluk yıllık üretim ve ticaret kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin Trakya’da yaban mersini üretimi için arazi arayışı da sürüyor. Levent Sadık Ahmet, 3,5 milyon dolar olarak planlanan yatırımla Türkiye’deki kapasitenin Yunanistan’ın iki katı olacağını söyledi.

Türkiye’nin toplam 6 bin tonluk yaban mersini üretiminin bin tonunu karşılamayı hedeflediklerine işaret eden Ahmet, mevcut kapasiteyle gelen talepleri karşılayamadıklarını, beş yıl içinde Türkiye’nin en büyük yaban mersini ticareti yapan şirketi olmayı hedeflerini kaydetti. Ahmet, kullandıkları ‘saksı’ tekniğiyle tarıma elverişsiz alanları yaban mersini üretimi için kullanmak istediklerini ifade etti. 2020 sonrası ürün gamını genişleten DCT Trading, pirinç, mısır ve buğday ticaretine de ağırlık verdi. İnşaat malzemeleri sektöründe de varlık gösteren DCT Trading, 2025 yılı itibarıyla savunma sanayiine de adım attı. Şirket, NORM Technologies ile yaptığı iş birliğiyle KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) koruyucu sistemler ve balistik ürünlerin satış süreçlerine dâhil oldu. Bu yıl lisanlı depoculuk için de Ticaret Bakanlığına başvurduklarını belirten Ahmet, Şanlıurfa’daki lisanslı depoların en büyük kiracısı konumunda olduklarını vurguladı.