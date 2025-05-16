Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük değişim! Yeni mağazalar o isimde olacak

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük değişim! Yeni mağazalar o isimde olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarım Kredi Kooperatif Market&#039;ten büyük değişim! Yeni mağazalar o isimde olacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Genç tüketicilere daha yakın olmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni açılacak mağazalarında "KOOP" ismiyle hizmet verecek.

Türkiye’nin dev market zinciri Tarım Kredi Kooperatif Market, genç tüketicilere ulaşmak ve marka bilinirliğini artırmak amacıyla önemli bir değişikliğe imza atıyor. Yeni açılacak marketlerde "KOOP" ismini kullanacağını duyuran Tarım Kredi, hem ismini hem de hedef kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük değişim! Yeni mağazalar o isimde olacak - 1. Resim

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Varol Halepli, mevcut müşteri kitlesinin büyük bölümünün orta yaş ve üzeri olduğunu belirterek, genç nüfusa hitap eden bir strateji geliştirdiklerini açıkladı. Halepli, "Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük değişim! Yeni mağazalar o isimde olacak - 2. Resim

Halepli, Tarım Kredi’nin Türkiye'nin yüzde 100 çiftçi marketi olduğunu vurgulayarak, "Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici, üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli." dedi. Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin "KOOP" adıyla hizmet vereceği duyuruldu.

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük değişim! Yeni mağazalar o isimde olacak - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa sevindirdi, altın üzdü! Bu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi? - EkonomiBu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi?Zenginler Listesi'nde rekor düşüş! Öne çıkan sektörler hangileri? - EkonomiZenginler Listesi'nde rekor düşüş!600 bin kişinin zammı için yine anlaşma sağlanamadı! TÜRK-İŞ'ten grev çıkışı - Ekonomi600 bin kişinin zammı için yine anlaşma sağlanamadı'İhale kralı' diyerek servis ettiler ama... Şimşek'ten hakkındaki iddialara çok sert cevap: İtibar suikast teşebbüsü - EkonomiŞimşek'ten hakkındaki iddialara çok sert cevap!113 bin kişinin işsizlik maaşı iptal olacak - Ekonomi113 bin kişinin işsizlik maaşı iptal olacakYerli ve milli KarguFPV Kamikaze Dron görücüye çıktı! İlk atışında hedefi paramparça etti - EkonomiYerli kamikaze dron görücüye çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...