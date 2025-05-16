Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük değişim! Yeni mağazalar o isimde olacak

Genç tüketicilere daha yakın olmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif Market, yeni açılacak mağazalarında "KOOP" ismiyle hizmet verecek.

Türkiye’nin dev market zinciri Tarım Kredi Kooperatif Market, genç tüketicilere ulaşmak ve marka bilinirliğini artırmak amacıyla önemli bir değişikliğe imza atıyor. Yeni açılacak marketlerde "KOOP" ismini kullanacağını duyuran Tarım Kredi, hem ismini hem de hedef kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Varol Halepli, mevcut müşteri kitlesinin büyük bölümünün orta yaş ve üzeri olduğunu belirterek, genç nüfusa hitap eden bir strateji geliştirdiklerini açıkladı. Halepli, "Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Halepli, Tarım Kredi’nin Türkiye'nin yüzde 100 çiftçi marketi olduğunu vurgulayarak, "Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici, üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli." dedi. Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin "KOOP" adıyla hizmet vereceği duyuruldu.