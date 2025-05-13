13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu! Temel gıdadan temizliğe indirimli ürünler
Tarım Kredi Market’in 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kampanyalar yer alıyor. Vatandaşlar, bu hafta Tarım Kredi Market'te indirimli aktüel ürünleri araştırıyor.
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. “Kat Kat Fırsat” sloganıyla sunulan katalog, çay, peynir, pirinç, tuvalet kâğıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirimlerle dikkat çekiyor.
13-19 MAYIS TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU
Donuk Gövde Tavuk 78 TL
Tulum peyniri 129 TL
Ton Balığı 79,90
Bergama Tulumu Peyniri, 400 G : 129,00 TL
Tahin, 600 G : 89,50 TL
Üzüm Pekmezi, 800 G : 169,90 TL
Tam Yağlı Yoğurt, 3000 G : 114,90 TL
Dana Macar Salam Dilimli, 50 G : 21,00 TL
Tuvalet Kağıdı 239,90 TL
Baldo Pirinç 5 kg 375 TL
Kavrulmuş Fındık içi 249,90 TL