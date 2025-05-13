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13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu! Temel gıdadan temizliğe indirimli ürünler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu! Temel gıdadan temizliğe indirimli ürünler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım Kredi Market’in 13-19 Mayıs 2025 aktüel kataloğu yayınlandı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kampanyalar yer alıyor. Vatandaşlar, bu hafta Tarım Kredi Market'te indirimli aktüel ürünleri araştırıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu. “Kat Kat Fırsat” sloganıyla sunulan katalog, çay, peynir, pirinç, tuvalet kâğıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde indirimlerle dikkat çekiyor. 

13-19 MAYIS TARIM KREDİ KOOPERATİF AKTÜEL KATALOĞU

Donuk Gövde Tavuk 78 TL

Tulum peyniri 129 TL

Ton Balığı 79,90

13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu! Temel gıdadan temizliğe indirimli ürünler - 1. Resim

Bergama Tulumu Peyniri, 400 G : 129,00 TL

Tahin, 600 G : 89,50 TL

Üzüm Pekmezi, 800 G : 169,90 TL

Tam Yağlı Yoğurt, 3000 G : 114,90 TL

Dana Macar Salam Dilimli, 50 G : 21,00 TL

13-19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu! Temel gıdadan temizliğe indirimli ürünler - 2. Resim

Tuvalet Kağıdı 239,90 TL

Baldo Pirinç 5 kg 375 TL

Kavrulmuş Fındık içi 249,90 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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