Borsa sevindirdi, altın üzdü! Bu hafta hangi yatırım, ne kadar yükseldi?

ABD’den gelen ekonomik veriler ve Rusya-Ukrayna ateşkes müzakerelerinin damga vurduğu hafta geride kaldı. Bu hafta dolar %0,20 primle 38,83 TL ve Euro %0,75 değer kaybıyla 43,32 TL oldu. Ons altın %4,55 geriledi ve 3.173 dolara çekildi. Gram altın %4,32 düşüşle 3.965 TL’yi gördü. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %2,96 yükseldi. Para Piyasası fonlarında haftalık getiri %0,89 ve TL mevduat getirisi (en yüksek, net) %0,86 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, en önemli gündem maddesi olarak, İstanbul’da bugün gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış müzakereleri öne çıktı.

İstanbul’daki tarihî zirvenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazırız” derken; Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, "İstanbul’daki bu süreç, geçmişte yarım kalan diyaloğun yeniden canlandırılması için bir fırsat. Amacımız sadece çatışmaları durdurmak değil, uzun vadede istikrarı sağlayacak temelleri atmak. Genel olarak sonuçlardan memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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ESİR TAKASI BAŞLIYOR

İlk görüşmelerde her iki taraf da karşılıklı olarak 1000 esir takası kararı aldı. Rus heyeti, görüşmelerin süreceğini ve tarafların ateşkes için vizyonunu ayrıntılı şekilde ortaya koyacağını da bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ateşkes şartlarının yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kalındığını belirterek “Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Kalıcı barış için her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ABD’DE DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Haftalık Ekonomik veri ajandasına bakıldığında;

-ABD’de TÜFE nisanda %2,3 ve ÜFE %2,4 seviyesine gerileyerek, beklentilerden daha iyi geldi.

-New York ve Philadelphia FED imalat endeksi verileri nisanda negatif bölgede kalmaya devam etti.

-ABD’de Tüketici Güven Endeksi 53,4 beklentiye karşılık, mayısta 50,8 seviyesine geriledi.

İÇ PİYASALARDA ÖNE ÇIKANLAR

-TCMB tarafından açıklanan mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarına göre; yıl sonu enflasyon beklentisi %30,35’e ve dolar beklentisi de 43,70 TL’ye yükseldi.

- Türkiye genelinde konut satışları nisanda, geçen yılın aynı ayına göre %56,6 arttı ve 118 bin 359 oldu.

-Mart ayında cari işleler dengesi 4,1 milyar dolar açık verdi.

HANGİ YATIRIM, NE KADAR YÜKSELDİ?

Bütün bu haber akışı ve veri trafiğinde yatırım araçlarının “haftalık” getirilerine bakıldığında;

-Dolar %0,20 primle 38,83 TL’ye yükseldi. Euro %0,75 değer kaybederek 43,32 TL’ye geriledi.

-Ons altın %4,55 geriledi ve 3173 dolara çekildi. Spot piyasada gram altın da %4,32 gerileyerek 3965 TL’ye düştü.

- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %2,96 yükseldi ve 9668 puandan kapandı.

-Para Piyasası fonlarında haftalık getiri ortalama %0,89 oldu. TL mevduat getirisi de (en yüksek, net) %0,86 olarak gerçekleşti.