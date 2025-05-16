Dikkat çeken ‘BİST 100’ detayı! 2025’te en çok yükselen ve düşen borsalar

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, yüksek faiz ortamı ve düşük bilançoların etkisiyle zayıf bir görünüm sergiliyor. Son kapanışını 9541 puandan yapan ve kritik destek olarak gösterilen 9600 seviyesinin de altına sarkan endeks, dolar bazında bu yıl %-9,50 geriledi. BİST 100 bu performansla en çok değer kaybeden ülke borsası oldu. Analistler, enflasyonda düşüşle birlikte gelecek dönemde BİST 100 üzerindeki baskının da hafifleyebileceğini öngörüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %-1,65 geriledi ve 9541 puandan kapanış yaptı. Endeksin, analistlerin kritik destek olarak da gösterdiği 9600 seviyesinin altında gerilemesi dikkat çekti.

Bu arada BİST 100 döviz bazında da son kapanışını 246,62 dolardan gerçekleştirdi. Analistler, yüksek faiz ortamı ve zayıf bilançoların BİST 100’e frenlediğini, enflasyonda düşüş eğilimi ile birlikte gelecek dönemde daha pozitif bir havanın mümkün olabileceğini aktarıyor.

Bu arada 13 Mayıs 2025 kapanış rakamlarına göre dünya borsalarına bakıldığında; dolar bazlı getirilerde oldukça farklı performanslar dikkat çekiyor.

EN ÇOK YÜKSELEN 10 BORSA

1-Polonya: %47,60

2-Avusturya: %34,30

3-Yunanistan: %34,20

4-İspanya: 32,50

5-Şili: %30,00

6-Kolombiya: %28,40

7-İtalya: %27,90

8-Almanya: %27,60

9-Meksika: %26,2

10-Brezilya: %25,90

Yılbaşından itibaren dolar bazında getiride Polonya borsası %47,60 artışla açık ara önde gidiyor. İlk 10 listesinde en son sırada yer alan Brezilya’da bile yükselişin boyutunun %25 seviyesini aştığı görülüyor.

EN ÇOK DÜŞEN BORSALAR

1-Türkiye: %-9,50

2-Tayland: %-6,50

3-Endonezya: %-5,10

4-S. Arabistan: %-1,30

5-ABD SP 500: %0,40

Yılbaşından itibaren dolar bazında değer kaybeden 4 borsa bulunuyor. BİST 100 en çok gerileyen borsa olarak öne çıkarken, ABD’de SP 500 endeksi de primsiz görünümüyle dikkat çekiyor.