Gösterge faiz 3 ayın dibine geriledi: TCMB'den 'yüzde 46 sinyali' gelince...

TCMB’nin uzun bir aranın adından dün politika faizi olan %46 ile repo ihalesi düzenlemesi tahvil getirilerini de aşağı çekti. Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi dünkü işlemlerde %1,27 gerileyerek 42,69 seviyesine düştü. Böylece tahvil faizi yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. 19 Haziran’daki faiz toplantısı dikkatle beklenirken, düne kadar uzun süredir piyasa fonlaması, koridorun üst bandı olan %49’dan gerçekleşiyordu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar bayram sonrası haftaya hareketli başlarken, 19 Haziran’daki faiz kararı öncesinde TCMB’den kritik bir sinyal geldi. Geçen hafta mayıs enflasyonu tahminlerin altında kalmış ve faiz indirimi beklentisi öne çıkmaya başlamıştı. Dün TCMB, uzun bir aranın adından politika faizi olan %46 ile repo ihalesi düzenledi. Böylece fonlama maliyeti 300 baz puan düşük seviyeden gerçekleşti.

BEKLENEN ADIM GELDİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, TCMB'den bir süredir beklenen fonlama adımının geldiğini belirterek, “Bu stratejinin kalıcı olması durumunda; rezervler, hane halkının döviz mevduatları ve enflasyon görünümündeki son gelişmeleri de dikkate aldığımızda, faiz indirim sürecine geri dönüş sinyalinin güçlendiğini söyleyebiliriz” dedi.

REZERVDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

TCMB'nin günlük analitik bilançosuna bakıldığında, resmi rezervlerin bayram öncesi haftada 3 milyar dolara yakın artış gösterdiğine de dikkat çeken Tokalı, “Mayıs enflasyonundan hem gıda hem de kira ve restoran gibi hizmet enflasyonu katılıklarından aldığımız olumlu sinyaller, yılın son çeyreğinde %30'un altına inebilecek yıllık enflasyon oranını mümkün kılıyor” diye konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

“Faiz indirimi hemen bu ay mı gelir yoksa gelecek aya bırakılması mı tercih edilir?” sorusuna da cevap arayan Tokalı, “Harcamalardaki artış, TCMB'nin bir süredir dile getirdiği 'iç talep koşullarının dezenflasyon sürecine desteğinin gücü' ile ilgili temkinli yaklaşımın devamına sebep olabilir. Bu sebeple haziranda asimetrik faiz koridorunda normalleşme, temmuzda ise indirim kararı tercih edilebilir” görüşünü dile getirdi.

GECELİK FAİZDE %49’A DEVAM

Bu arada analistler, dünkü ihalede 100 milyar TL’lik repo ihaleleri açıldığını, likidite açığının 500 milyar civarında seyrettiğini, 5 gün boyunca fonlamanın %46'dan geçmesi halinde, %49 olan yıllık faiz oranının “yumuşak biçimde” 300 baz puan gerileyeceğini aktarıyor. Bu sebeple dünkü işlemlerde gecelik TL faizi %49’da kalmaya devam etti. Günlük net fonlama maliyeti de %48,98’den %48,55’e sınırlı geriledi.

GÖSTERGE FAİZ 3 AYIN DİBİNDE

Öte yandan Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizinde de önemli fiyatlamalar yaşanıyor. Dünkü işlemlerde gösterge tahvil faizi %1,27 gerileyerek 42,69 seviyesine düştü. Böylece tahvil faizi yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Nisan ayının ortasında bu tahvilde 48,68 ile zirve görülmüştü.