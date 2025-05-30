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İnanılmaz görüntüler! İnşaat işçisi ölümle burun buruna geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir inşaatta iskele halatının kopmasıyla ölümle burun buruna gelen işçi, emniyet halatı sayesinde havada asılı kalarak hayatta kaldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 10 katlı bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iskelede 6. katta çalışan bir işçi, halatın aniden kopmasıyla birlikte metrelerce yükseklikte havada asılı kaldı. Emniyet halatı bağlı olan işçi, 5. kat seviyesinde dakikalarca yardım bekledi.

İŞÇİ YARA ALMADAN KURTULDU

Bir süre sonra emniyet halatının ani bir gevşemesiyle işçi hızla aşağıya doğru kaydı ancak 1. kat seviyesinde tekrar durdurdu. Büyük panik yaşayan olayda işçi yara almadan kurtarıldı.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, işçinin havada asılı kaldığı ve çevredekilerin panik içinde yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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