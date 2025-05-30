İzmir'de hayat durdu! Herkes gelecek habere kilitlendi: İşe gitmek zulüm, çöp atmak işkence...

İzmir'de 23 bin belediye işçisi belediye ile DİSK arasındaki sözleşme sürecinin tıkanması üzerine greve gitti. Grevin ikinci gününde kentte kaos yaşandı. Duraklarda uzun kuyruklar oluştu, temizlik, kreş, aşevleri hizmetleri durdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yaklaşık 6 aydır devam eden ve İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de 23 bin personeli kapsayan sözleşme süreci tıkandı. İşçilerin grevinin ikinci gününde bazı hizmetlerin aksamasıyla kent kaos havasına büründü.

Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.

İlgili Haber İzmir Büyükşehir Belediyesi grev kararı açıklaması! Sendika temsilcileri uzlaşmaya davet edildi

ESHOT YERİNE İZULAŞ

Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldiği gözlendi.

Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.

ARAÇ TRAFİĞİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.

Otobüslerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Vapur İskelesi'ne araçlarıyla gelmek durumunda kalan vatandaşlar, buradaki otoparkta yoğunluğa neden oldu.

Grev sonrası kentte temizlik, park ve bahçe, fen işlerinin yanı sıra mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.