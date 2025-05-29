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İzmir'de kanlı infaz! Saldırganların taradığı araçta can pazarı yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de kanlı infaz! Saldırganların taradığı araçta can pazarı yaşandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ailenin cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönerken saldırıya uğradığı iddia edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayrancılar İnönü Mahallesi İzmir-Aydın Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı. Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı.

İzmir'de kanlı infaz! Saldırganların taradığı araçta can pazarı yaşandı - 1. Resim

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Araç içerisinde bulunan 6 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Adnan Ö.'nin karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ile bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de kanlı infaz! Saldırganların taradığı araçta can pazarı yaşandı - 2. Resim

SİLAH ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İzmir'de kanlı infaz! Saldırganların taradığı araçta can pazarı yaşandı - 2. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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