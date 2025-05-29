İzmir Büyükşehir Belediyesi grev kararı açıklaması! Sendika temsilcileri uzlaşmaya davet edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde örgütlü DİSK Genel-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine alınan grev kararının ardından gözler belediye yönetimine çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamayla hem kent halkına hem de sendika temsilcilerine seslendi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GREV AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü DİSK/Genel-İş Sendikası ile belediye şirketleri İZELMAN ve İZENERJİ arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması, şehirde grev sürecini başlattı.

Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hem kamuoyuna bilgi verdi hem de sendika temsilcilerine çağrıda bulundu. Tugay, yaşanan aksaklıklardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, taraflar arasında yeniden diyalog kurulması adına 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduklarını vurguladı.

Başkan Tugay açıklamasında, belediyenin mevcut ekonomik koşulları doğrultusunda çalışanlara yapılabilecek en iyi teklifi sunduklarına inandığını belirtti. “Eşit işe eşit ücret” ilkesini kabul ettiklerini ancak kamu bütçesinin gerçekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Belediyenin mali sınırlarını aşacak taleplerin kamu hizmetini zora sokacağına dikkat çekerek, tüm tarafları sağduyulu olmaya davet etti.

ESHOT GREVDE Mİ?

İzmir’deki grev kararı, belediyeye bağlı birçok hizmet alanını etkilediği gibi şehir içi ulaşımda da önemli aksamalara yol açtı. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şoförler ve çalışanlar da greve katıldığından, birçok otobüs hattında seferler durduruldu ve sınırlandırıldı.

Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar alternatif ulaşım yollarına yöneldi.

ESHOT’tan yapılan açıklamaya göre, grev süresince yalnızca metro, tramvay, İZBAN ve vapur sistemleriyle entegre çalışan sınırlı sayıda otobüs hattı faaliyetine devam ediyor.

Ayrıca İZTAŞIT hatlarında grev uygulanmadığı için bu araçlar hizmet vermeye devam ediyor.

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İZMİR GREV NE ZAMAN BİTECEK?

Grev sürecinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili henüz net bir tarih verilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, görüşmelere açık olduğunu ve sendika ile anlaşma zemininin yeniden kurulması için çaba sarf ettiklerini duyurdu.

Başkan Tugay, grevin başlamasından sadece bir saat önce dahi sendika ile çözüm arayışına devam ettiklerini açıklayarak, sürecin uzamasının kimsenin yararına olmadığını belirtti.